Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Grêmio medem forças neste domingo (02/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chega embalado após engatar duas vitórias seguidas contra Atlético-MG e Vitória e busca seguir subindo na tabela, almejando uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Imortal tenta engrenar de vez na competição e parar com as oscilações. Para isso, busca seu segundo triunfo seguido, após bater o Juventude, em sua casa, por 3 a 1 e também subir na classificação.

Como chega o Corinthians

Para enfrentar o Grêmio, Dorival Júnior terá os retornos de Matheuzinho e Maycon, que cumpriram suspensão diante do Vitória. Por outro lado, José Martínez e Raniele ficam fora pelo terceiro amarelo. Além disso, Breno Bidon foi expulso contra o Vitória e também é mais um desfalque. Ainda há algumas dúvidas como de Hugo Souza. Afinal, o goleiro sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo, mas treinou com os companheiros nos últimos dias e vive a expectativa de ser relacionado. Em contrapartida, Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito) e André (lesão ligamentar no tornozelo direito) estão no departamento médico e devem seguir fora. Por fim, o Timão deve ter todos seus jogadores do sistema defensivo à disposição, algo raro na temporada.

Como chega o Grêmio

O técnico Mano Menezes segue sem contar com nomes como o lateral-dieito Marcos Rocha e o atacante Willian, que estão no departamento médico e devem retornar ao time ao longo do mês de novembro. Já Balbuena, Villasanti e Braithwaite ficam só para 2026. Contudo, o treinador também tem uma dúvida. Afinal, João Lucas, que iniciou o último jogo, pode dar vaga a Gustavo Martins na lateral direita, enquanto Marlon segue como titular do lado esquerdo. O objetivo do Grêmio agora é engatar uma sequência de vitórias para afastar de vez qualquer iminência de um rebaixamento e seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

CORINTHIANS X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Data e horário: 02/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); João Pedro, Félix Torres (Cacá) e Gustavo Henrique; Carrillo (Matheuzinho), Maycon, Charles, Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.