Chelsea vence Tottenham na Premier League com gol de João Pedro

Brasileiro marca no clássico londrino e mantém os Blues na disputa pelas primeiras posições da tabela
Com gol brasileiro, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 no clássico londrino disputado neste sábado (1º), pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. No Hotspur Stadium, o atacante João Pedro marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e manteve os Blues firmes na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Dessa maneira, o Chelsea chegou aos mesmos 17 pontos do Tottenham e deu um salto para a 4ª posição. Empatados na tabela, o Spurs leva vantagem no saldo de gols (9 a 7) e, por isso, ficam em 3º lugar. O Arsenal, que chegou à quinta vitória consecutiva na Premier League ao bater o Burnley, é o líder isolado com 25 pontos. Já o surpreendente Bournemouth é o vice-líder com 18 e visita o Manchester City neste domingo (2).

O jogo

O Chelsea, mesmo fora de casa, conseguiu se impor e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. João Pedro abriu o placar aos 33 minutos após assistência de Caicedo e foi o grande destaque do primeiro tempo. O brasileiro, inclusive, teve outras duas oportunidades, mas parou em defesas do goleiro Vicario.

Na volta do intervalo, as alterações em ambas as equipes diminuíram o ritmo de jogo e poucas chances foram criadas. O jogo ficou pegado, com todo jeito de clássico, e muitos cartões amarelos foram distribuídos pela arbitragem. Estêvão, ex-Palmeiras, entrou aos 39 minutos, sofreu uma pancada nos acréscimos e deixou o campo com a boca sangrando. João Pedro ainda teve mais uma oportunidade de balançar a rede, mas parou em outra boa defesa de Vicario.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sábado (1º)
Crystal Palace 2×0 Brentford
Nottingham Forest 2×2 Manchester United
Burnley 0x2 Arsenal
Brighton 3×0 Leeds
Fulham 3×0 Wolves
Tottenham 0x1 Chelsea
Liverpool x Aston Villa – 17h
Domingo (2)
West Ham x Newcastle – 11h
Manchester City x Bournemouth – 13h30
Segunda-feira (3)
Sunderland x Everton – 17h

*Horários de Brasília.

