Betinho Marques – Sampaoli segue quebrando rótulos e paradigmas no Galo

Sampaoli revê, no Atlético, suas durezas, abre o sorriso da gratidão por um povo que antes só o via pela TV,

Numa temporada de inconsistência, o Galo de Jorge Sampaoli mantém a loucura da sua identidade. Classificado para a final da Sul-americana de 2025, após vitória por 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle, o time da Massa segue lutando — mais uma vez — contra o fantasma do descenso, quebrando rótulos e conceitos estabelecidos.

Diante das irregularidades de um elenco repleto de ótimos nomes. Mas ainda desequilibrado, com carências conhecidas em algumas posições, a substituição de Cuca por Sampaoli deu ares de esperança ao ávido torcedor galista. A contragosto de parte importante da diretoria num primeiro momento, o argentino chegou para salvar o ano — e tem muita chance de lograr êxito.

No clube, todos sabiam — e sempre souberam — do potencial do “Careca”. Contudo, o temor da sua volta passava pela exigência de excelência técnica, custosa e exigente em investimento, com um fundão de pano sobre o temperamento bronco que sempre rendeu histórias no meio do futebol. Sampaoli não dava bom dia.

CINCO ANOS É MUITO TEMPO, NÉ

Cinco anos após a primeira passagem, em 2020 — no período da pandemia —, Sampa chega à Cidade do Galo mais afável, mais próximo da torcida, com um olhar dócil e vontade de reciprocidade. Apesar de ter outras possibilidades de mercado, Jorge encara o momento com serenidade, aceita as condições possíveis e demonstra flexibilidade. Sampaoli aprende, mineiramente, a negociar, sô.

Quem imaginaria, tempos atrás, que um atleta diria em entrevista que Sampaoli foi o responsável por sua recuperação PSICOLÓGICA e EMOCIONAL?