Benfica acorda no segundo tempo e supera o Vitória de Guimarães

O Benfica conseguiu um ótimo resultado neste sábado (1º/11), pela 10ª rodada do Campeonato Português. Afinal, foi até Guimarães enfrentar o Vitória, time sempre complicado quando joga em casa. Depois de um primeiro tempo em que pouco conseguiu produzir, o time lisboeta voltou melhor na etapa final. Com isso, dominou o adversário e garantiu a vitória por 3 a 0, com gols de Tomás Araújo, Dahl e João Rego. Com o resultado, o Benfica segue firme na briga pela liderança. O time está em terceiro lugar, com 24 pontos, apenas um atrás do Porto (que ainda joga nesta rodada contra o Braga) e do atual bicampeão Sporting. O Vitória de Guimarães é o 11º colocado, com 11 pontos.

Primeiro tempo truncado

O Benfica não conseguiu impor seu jogo na primeira etapa. Tirando um lance de Dudakov, que finalizou com perigo após jogada pela esquerda, os benfiquistas só ameaçaram em chutes de fora da área, com Richard Ríos e Prestianni. O Vitória de Guimarães também encontrou dificuldades. As melhores chances foram um chute perigoso de André Arcanjo, de longa distância, e outro de Diogo Sousa — e só. Assim, nesse modorrento primeiro tempo, o 0 a 0 fazia justiça ao que se via em campo.

Benfica domina e vence

Porém, no segundo tempo o cenário mudou completamente. Afinal, o Benfica voltou com muito mais intensidade. Logo aos dois minutos, Barreiro — que entrou no intervalo — cabeceou para grande defesa de Rwye, que deu rebote. O artilheiro Pavlidis tentou aproveitar, mas, sem ângulo, mandou para fora. A pressão era forte, e o gol não demorou. Aos oito minutos, após escanteio cobrado por Lukebakio, o zagueiro Tomás Araújo subiu e marcou de cabeça: 1 a 0 Benfica.

O Vitória deGuimarães perdeu o controle do jogo de vez aos 12 minutos, quando Blanco foi expulso por entrada violenta. Enfim, com um a mais, o Benfica transformou a partida em ataque contra defesa. Aos 18 minutos, depois de muita troca de passes, Dahl,pela esquerda, mandou uma bomba para ampliar para os visitantes. No fim, o jovem João Rego, prata da casa, aproveitou um rebote após chute de Barrenechea — o melhor em campo — e marcou seu primeiro gol como profissional, fechando o placar em 3 a 0.