Bayern constrói vitória na primeira etapa, bate Leverkusen e mantém 100% no Alemão

Bayern constrói vitória na primeira etapa, bate Leverkusen e mantém 100% no AlemãoCom o 3 a 0 deste sábado, time de Munique soma nove vitórias em nove partidas e lidera com folga a Bundesliga
O Bayern de Munique poupou Harry Kane e não se arrependeu. Afinal, não teve dificuldades para vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 0 neste sábado 1/11), em casa, pelo Campeonato Alemão. Todos os gols, inclusive, saíram nos primeiros 45 minutos, com Gnabry, Nicolas Jackson e Badé, contra.
Com o resultado, os bávaros mantêm sua campanha irretocável: nada menos do que nove triunfos em nove partidas, portanto, com 27 pontos. É a única equipe, aliás, com 100% de aproveitamento na Bundesliga. Assim, lidera com folga de cinco pontos sobre o vice-líder RB Leipzig, que também venceu nesta nona rodada. O Leverkusen, por outro lado, estaciona nos 17 somados ainda em quinto na tabela.
O técnico Vincent Kompany optou por poupar jogadores-chave de olho no confronto decisivo da próxima terça-feira (4), contra o PSG, pela Champions. Ambas as equipes chegam ao duelo com 100% de aproveitamento na fase de grupos, mas os franceses lideram por terem um gol a mais. A partida será às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
Em razão do confronto de peso no torneio continental, nomes importantes como Kane, Luis Díaz e Olise começaram no banco de reservas e só entraram no decorrer da segunda etapa, quando o Bayern já administrava o resultado com tranquilidade.
Jogos da 9ª rodada do Alemão
Sexta-feira (31)
Augsburg 0x1 Borussia Dortmund
Sábado (1º)
Mainz 1×1 Werder Bremen
RB Leipzig 3×1 Stuttgart
Union Berlin 0x0 Freiburg
St. Pauli 0x4 Borussia Mönchengladbach
Heidenheim 1×1 Eintracht Frankfurt
Bayern Munique 3×0 Bayer Leverkusen
Domingo (2)
Colônia x Hamburgo – 11h30
Wolfsburg x Hoffenheim – 13h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente