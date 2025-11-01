Barcelona x Elche: onde assistir e escalações

Barcelona x Elche: onde assistir e escalaçõesBarça tenta se recuperar da derrota no El Classico e não quer ver a distância para o Real Madrid aumentar ainda mais
Após a derrota no clássico para o Real Madrid, o Barcelona entra em campo contra o Elche para conseguir a sua reabilitação. A partida acontece na tarde deste domingo (2), às 14h30, horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Montjuïc, válida pela 11ª rodada de La Liga.
O Barça tenta não se distanciar do líder Real Madrid. No momento, os Culés estão na segunda colocação, com 22 pontos, mas cinco atrás do rival. Já o Elche chega na zona intermediária da tabela, ocupando a nona posição, com 14 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil pela ESPN, na TV fechada, e no serviço de streaming Star+.
Como chega o Barcelona
Na busca pela reabilitação no campeonato, o Barça teve mais uma baixa em seu elenco. Pedri teve uma lesão na coxa constatada e ampliou a lista de desfalques da equipe, que conta com Raphinha e Lewandowski. Entretanto, o meia já seria desfalque na partida deste domingo, pois recebeu o cartão vermelho contra o Real.
Como chega o Elche
Em uma campanha acima do esperado, o Elche quer seguir sendo uma grata surpresa nesta temporada de La Liga. Apesar da derrota para o Espanyol na última rodada, os Franjiverdes chegam embalados após golearem o Los Garres e se classificarem na Copa do Rei. Para a partida, o técnico Éder Sarabia conta com elenco completo.
BARCELONA X ELCHE
Campeonato Espanhol – 11ª rodada
Data e horário: 02/11/2025 (domingo), às 14h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP)
BARCELONA: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia e Balde; Casado, De Jong, Yamal, Fermín Lopez e Rashford; Ferrán Torres.. Técnico: Hans Flick.
ELCHE: Pena; Chust, Affengruber e Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado e Valera; André Silva e Mir. Técnico: Éder Sarabia