Barboza reclama: “Muitos erros em decisões, em passes…”

Zagueiro se destaca no empate do Botafogo com o Mirassol, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro
Zagueiro do Botafogo, Barboza foi bem enfático sobre o desempenho ofensivo do Botafogo no empate diante do Mirassol por 0 a 0, neste sábado (1), no Maião, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.

“Ofensivamente, acho que não foi nosso melhor jogo, tivemos dificuldade para ter a bola, a bola durava muito pouco tempo, muitos erros em decisões, em passes… Acho que o principal defeito”, colocou o beque argentino naturalizado uruguaio.

Em contrapartida, o Botafogo soube neutralizar o Leão para obter um ponto no interior paulista. Ou seja, defensivamente, o Mais Tradicional não foi  tão mal.

“Defensivamente o time fez um jogo muito bom. Sabemos que é um adversário que ataca toda hora, ainda mais em casa”, ressaltou o camisa 20.

Com 48 pontos, o Botafogo é o sexto colocado desta edição do Brasileirão. O Fluminense pode ultrapassar o Glorioso nesta rodada. Basta apenas empatar com o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão, neste domingo (2). Os sete primeiros posicionados se garantem na próxima Copa Libertadores.

