Arsenal vence Burnley e dispara na liderança da Premier League

Com gols de Gyökeres e Declan Rice, Gunners abrem vantagem no topo, enquanto Burnley volta a se aproximar da zona de rebaixamento

Segue o líder. O Arsenal se impôs no Turf Moor e, sem grandes dificuldades, venceu o Burnley por 2 a 0 neste sábado, 1º de novembro. Gyökeres e Declan Rice, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória nesta 10ª rodada da Premier League 2025/26.

O time comandado pelo técnico Mikel Arteta conquistou um feito inédito na Premier League ao chegar ao recorde de oito gols de escanteio nos 10 primeiros jogos. Ao mesmo tempo, o clube londrino chegou à quinta vitória seguida na competição.

Dessa maneira, o líder Arsenal chegou a 25 pontos em 10 jogos disputados e abriu ainda mais vantagem no topo da tabela. Bournemouth é o vice-líder com 18, e terá um duelo complicado com o City, 5º colocado, nesta 10ª rodada. Além disso, o Tottenham, 3º com 17, recebe o Chelsea em clássico londrino. Ou seja, dependendo dos resultados, os Gunners podem ter uma excelente rodada para disparar na liderança.

Por outro lado, o Burnley está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos, e ligou o sinal de alerta. O time vinha de duas vitórias seguidas na Premier League, mas não conseguiu repetir as boas atuações e acabou sendo uma presa fácil para o Arsenal.

Além disso, o Burnley viu o Nottingham Forest, primeiro na zona, empatar com o Manchester United, também neste sábado, e diminuir a diferença na tabela. O Forest chegou a seis pontos, na 18ª posição, agora com quatro a menos.