Arsenal vence Burnley e dispara na liderança da Premier League

Arsenal vence Burnley e dispara na liderança da Premier LeagueCom gols de Gyökeres e Declan Rice, Gunners abrem vantagem no topo, enquanto Burnley volta a se aproximar da zona de rebaixamento
Segue o líder. O Arsenal se impôs no Turf Moor e, sem grandes dificuldades, venceu o Burnley por 2 a 0 neste sábado, 1º de novembro. Gyökeres e Declan Rice, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória nesta 10ª rodada da Premier League 2025/26.
O time comandado pelo técnico Mikel Arteta conquistou um feito inédito na Premier League ao chegar ao recorde de oito gols de escanteio nos 10 primeiros jogos. Ao mesmo tempo, o clube londrino chegou à quinta vitória seguida na competição.
Dessa maneira, o líder Arsenal chegou a 25 pontos em 10 jogos disputados e abriu ainda mais vantagem no topo da tabela. Bournemouth é o vice-líder com 18, e terá um duelo complicado com o City, 5º colocado, nesta 10ª rodada. Além disso, o Tottenham, 3º com 17, recebe o Chelsea em clássico londrino. Ou seja, dependendo dos resultados, os Gunners podem ter uma excelente rodada para disparar na liderança.
Por outro lado, o Burnley está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos, e ligou o sinal de alerta. O time vinha de duas vitórias seguidas na Premier League, mas não conseguiu repetir as boas atuações e acabou sendo uma presa fácil para o Arsenal.
Além disso, o Burnley viu o Nottingham Forest, primeiro na zona, empatar com o Manchester United, também neste sábado, e diminuir a diferença na tabela. O Forest chegou a seis pontos, na 18ª posição, agora com quatro a menos.
O jogo
O Arsenal, mesmo fora de casa, conseguiu se impor e mostrou desde os primeiros minutos que iria buscar a vitória. Gyökeres, em jogada de escanteio, aos 13 minutos, abriu o placar, enquanto Declan Rice, aos 34, ampliou o marcador.
Com a vitória encaminhada, o Arsenal administrou o resultado no segundo tempo e teve tranquilidade para confirmar os três pontos. O Burnley, por sua vez, tentou reagir com algumas alterações, mas só levou perigo no último lance do jogo, quando Marcus Edwards acertou a trave em jogada de escanteio.
Jogos da 10ª rodada da Premier League
Sábado (1º)
Crystal Palace 2×0 Brentford
Nottingham Forest 2×2 Manchester United
Burnley 0x2 Arsenal
Brighton 3×0 Leeds
Fulham 3×0 Wolves
Tottenham x Chelsea – 14h30
Liverpool x Aston Villa – 17h
Domingo (2)
West Ham x Newcastle – 11h
Manchester City x Bournemouth – 13h30
Segunda-feira (3)
Sunderland x Everton – 17h
*Horários de Brasília.
