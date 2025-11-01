Arroyo não esconde euforia com primeiro gol pelo Cruzeiro e cita Vini Jr e Neymar

Equatoriano contribui para triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e diz que festeja gols com muito ânimo e até danças, a exemplo da dupla brasileira / Crédito: Jogada 10

O atacante Keny Arroyo comemorou com entusiasmo seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória neste sábado (1/11). E surpreendeu ao citar uma dupla de peso do futebol brasileiro: Vini Jr e Neymar. “Muito feliz de marcar meu primeiro gol, especialmente em casa, com tanta gente aqui. Agradeço a Deus e aos colegas que me ajudam todos os dias”, disse ao canal Premiere após o jogo no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 19 anos, o equatoriano revelou sua admiração pelos jogadores de Real Madrid e Santos, respectivamente, citando ambos como inspiração para suas comemorações. “Sou muito fã de Vinicius e Neymar, por isso celebro assim, gosto muito deles”, afirmou. O jovem atacante foi titular pela terceira vez em sete partidas desde que chegou ao clube e tem um gol e uma assistência. Aos poucos, portanto, ele passa a ganhar espaço no elenco comandado por Leonardo Jardim. Contratado em 2 de setembro após passagem pelo Besiktas, da Turquia, Arroyo assinou com o Cruzeiro até o fim de 2029. A negociação foi considerada, aliás, uma aposta de longo prazo da diretoria celeste.