Arroyo não esconde euforia com primeiro gol pelo Cruzeiro e cita Vini Jr e Neymar

Arroyo não esconde euforia com primeiro gol pelo Cruzeiro e cita Vini Jr e NeymarEquatoriano contribui para triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e diz que festeja gols com muito ânimo e até danças, a exemplo da dupla brasileira
O atacante Keny Arroyo comemorou com entusiasmo seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória neste sábado (1/11). E surpreendeu ao citar uma dupla de peso do futebol brasileiro: Vini Jr e Neymar.
“Muito feliz de marcar meu primeiro gol, especialmente em casa, com tanta gente aqui. Agradeço a Deus e aos colegas que me ajudam todos os dias”, disse ao canal Premiere após o jogo no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Aos 19 anos, o equatoriano revelou sua admiração pelos jogadores de Real Madrid e Santos, respectivamente, citando ambos como inspiração para suas comemorações.
“Sou muito fã de Vinicius e Neymar, por isso celebro assim, gosto muito deles”, afirmou.
O jovem atacante foi titular pela terceira vez em sete partidas desde que chegou ao clube e tem um gol e uma assistência. Aos poucos, portanto, ele passa a ganhar espaço no elenco comandado por Leonardo Jardim.
Contratado em 2 de setembro após passagem pelo Besiktas, da Turquia, Arroyo assinou com o Cruzeiro até o fim de 2029. A negociação foi considerada, aliás, uma aposta de longo prazo da diretoria celeste.
O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), quando visita o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileirão. A equipe celeste ocupa a terceira colocação com 60 pontos e segue firme na briga pelo título.
