Arrascaeta, o estrangeiro com mais gols na história do Fla: “Quando parar, entenderei a dimensão…”

Uruguaio, com gol à la Pet contra o Sport, se iguala a Doval (ídolo dos anos 70), tornando-se o artilheiro gringo número 1 do Fla na história / Crédito: Jogada 10

Na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Sport, neste sábado,1/11, no Maracanã, pelo Brasileiro, Arrascaeta começou no banco. Mas entrou aos nove minutos da etapa final. Fez boas jogadas e marcou sua atuação com o espetacular gol que marcou aos 21 minutos. Uma cobrança de falta que lembrava o famoso gol de Pet na final contra o Vasco, o do tricampeonato do Carioca, em 2001. E como o goleiro Gabriel voou, ao estilo de Helton há duas décadas, ficou ainda mais parecido. Enfim, um gol para a história. Para completar, foi o gol de número 94 de Pet com a camisa do Flamengo. O uruguaio iguala-se ao argentino Doval, ídolo do Fla na primeira metade dos anos 1970, como maior artilheiro estrangeiro do Flamengo na história. Tornar-se o Top 1 é apenas questão de tempo para o camisa 10.

“Eu sempre tento dar o meu melhor para o grupo. Sobre as marcas, quando eu parar de jogar, vou entender a dimensão do que construí aqui no Flamengo. Mas, enquanto isso, tenho de me dedicar para ajudar os companheiros.” Sobre sua entrada no segundo tempo e o início no banco, comentou: