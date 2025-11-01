Alemão: Leipzig derrota o Stuttgart e segue coladinho no líder Bayern

Alemão: Leipzig derrota o Stuttgart e segue coladinho no líder BayernResultado mantém o time na vice-liderança, agora com 22 pontos, dois atrás dos bávaros, que ainda jogam nesta rodada contra o Leverkusen
Em um confronto de alto nível na Red Bull Arena, o Leipzig confirmou o favoritismo e venceu por 3 a 1 o Stuttgart pela nona rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time foi aos 22 pontos, em segundo lugar, a dois de distância do Bayern Munique, que ainda encara neste sábado (1º) o Bayer Leverkusen. Já o Stuttgart perdeu a chance de permanecer colado nos líderes, e agora está em quarto lugar, com 18.
O primeiro gol, porém, só saiu aos 45 minutos, em lance de infelicidade, com um gol contra de Chabot. No segundo tempo, o Leipzig ampliou aos oito, com Diomandé. Aos 20, Tiago Tomás descontou para o Stuttgart. Já nos descontos, aos 46, o brasileiro Rômulo, ex-Athletico Paranaense, marcou o terceiro para os anfitriões.
O Leipzig dominou o jogo com postura equilibrada, controlando o ritmo e aproveitando o erro adversário no primeiro tempo, mesmo com menor posse de bola. Já o Stuttgart, inclusive, tentou impor o seu estilo, mas foi penalizado pela falta de acerto ofensivo.
9ª rodada
Sexta-feira (31)
Augsburg 0 x 1 Borussia Dortmund
Sábado (1º)
Mainz 1 x 1 Werder Bremen
RB Leipzig 3 x 1 Stuttgart
Union Berlin 0 x 0 Freiburg
St. Pauli 0 x 4 Borussia Mönchengladbach
Heidenheim 1 x 1 Eintracht Frankfurt
Bayern Munique x Bayer Leverkusen (14h30)
Domingo (2)
Colônia x Hamburgo
Wolfsburg x Hoffenheim
