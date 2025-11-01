Adonis Frías lamenta empate do Santos com o Fortaleza: “Precisamos vencer”

Em casa, o Santos tinha a faca e o queijo na mão para se desgarrar de vez da zona de rebaixamento. No entanto, o Peixe mais uma vez deixou pontos pelo caminho e ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Peixe saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, mas deixou tudo igual na etapa final com gol de Adonís Frías – o primeiro com a camisa do Santos. Com assistência de Neymar, o argentino contou com a sorte de uma bola desviada para marcar o gol de empate, mas lamentou que este tenha sido o resultado final da partida.