Adonis Frías lamenta empate do Santos com o Fortaleza: “Precisamos vencer”Peixe despediçou nova oportunidade de vencer em casa e desgarrar de vez do Z4
Em casa, o Santos tinha a faca e o queijo na mão para se desgarrar de vez da zona de rebaixamento. No entanto, o Peixe mais uma vez deixou pontos pelo caminho e ficou no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão.
O Peixe saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, mas deixou tudo igual na etapa final com gol de Adonís Frías – o primeiro com a camisa do Santos. Com assistência de Neymar, o argentino contou com a sorte de uma bola desviada para marcar o gol de empate, mas lamentou que este tenha sido o resultado final da partida.
“A verdade é que estou feliz pelo gol, queria os três pontos, era importante. Não fizemos um bom primeiro tempo. Precisamos ganhar, vem uma sequência difícil, mas estamos prontos. Todos os jogadores estão à disposição. Santos não merece estar aí”, disse o defensor ao microfone do Premiere.
A próxima partida do Santos é mais uma pedreira. Na quinta-feira, dia 6, o Peixe visita o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo da 32ª rodada. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).
