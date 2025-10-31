Xabi Alonso revela reunião com Vini Jr no Real Madrid: “Está tudo resolvido”Treinador espanhol afirma que houve uma reunião para aparar as arestas e que brasileiro "esteve impecável e falou de coração"
O atrito entre Xabi Alonso e Vini Jr no Real Madrid está resolvido. Afinal, foi o que garantiu o técnico do Real Madrid nesta sexta-feira (31), em entrevista coletiva. O comandante explicou que houve uma reunião por causa da postura do brasileiro no clássico com o Barcelona, que não gostou de ser substituído em um jogo tão importante, no Santiago Bernabéu.
“Na quarta-feira, depois de dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini esteve impecável, falou de coração, e eu fiquei satisfeito. Está tudo resolvido”, disse.
Além disso, o treinador falou sobre o pedido de desculpas do atacante. Na semana em que assumiu o namoro com a influenciadora Virgínia Fonseca, Vini Jr falou publicamente sobre o caso, mas não mencionou Xabi diretamente.
“Foi um comunicado muito valioso e positivo. Ele falou com o coração sobre o que quer dar. O mais importante é o que disse a seus companheiros e à torcida. Desde quarta-feira o tema está encerrado. Estamos todos no mesmo barco e remando na mesma direção”, completou o espanhol.
Momento de outro brasileiro
Durante a coletiva, o treinador espanhol também explicou a situação de Endrick. No momento, o atacante não tem tido minutos em campo e vê com bons olhos um empréstimo para o Lyon, da França.
“Está claro que eu gostaria que ele tivesse minutos, mas os contextos dos jogos têm sido ajustados. Ele está treinando bem e está preparado, mas o momento precisa aparecer”, salientou.
Por fim, o Real Madrid volta a campo, neste sábado (1), contra o Valencia pela 11ª rodada da La Liga. O confronto ocorre às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e a equipe tenta manter a distância de cinco pontos para o rival Barcelona.
