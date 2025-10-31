Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitor Roque valoriza apoio da torcida em “noite mágica” do Palmeiras

Vitor Roque valoriza apoio da torcida em “noite mágica” do Palmeiras

Atacante recordou como o torcedor esteve presente nessa missão da remontada para classificar o Verdão para a final da Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras conseguiu uma classificação histórica para a final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (30), o Verdão goleou a LDU por 4 a 0 para conseguir reverter a situação complicada em que estava e carimbar sua vaga na final.

A noite mágica, tão esperada pelo torcedor, aconteceu. Algo que já estava no discurso do treinador Abel Ferreira, como recordou Vitor Roque. O atacante destacou o apoio da torcida, que esteve presente em diversos momentos desta semifinal.

“Como o professor Abel falou desde a entrevista no último jogo, que ia ser uma noite mágica. O torcedor fez uma festa linda, desde o primeiro até o último minuto, desde lá da porta do CT. Então é agradecer a cada um que esteve presente, os que torceram de casa. Muito feliz pela classificação”, enfatizou, em entrevista à ESPN.

Na partida, Roque não marcou nenhuma vez, mas colaborou com a vitória alviverde com duas assistências. Para o atacante, o importante é conseguir ajudar o grupo e conseguir festejar a vaga após a goleada.

“O importante é ajudar o Palmeiras, o importante é o Palmeiras, hoje não foi diferente. Em prol do grupo, correr do primeiro ao último minuto. Hoje fomos felizes e saímos com a classificação”, exaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar