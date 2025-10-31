Vitor Roque valoriza apoio da torcida em “noite mágica” do Palmeiras

Atacante recordou como o torcedor esteve presente nessa missão da remontada para classificar o Verdão para a final da Libertadores

A noite mágica, tão esperada pelo torcedor, aconteceu. Algo que já estava no discurso do treinador Abel Ferreira, como recordou Vitor Roque. O atacante destacou o apoio da torcida, que esteve presente em diversos momentos desta semifinal.

O Palmeiras conseguiu uma classificação histórica para a final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (30), o Verdão goleou a LDU por 4 a 0 para conseguir reverter a situação complicada em que estava e carimbar sua vaga na final.

“Como o professor Abel falou desde a entrevista no último jogo, que ia ser uma noite mágica. O torcedor fez uma festa linda, desde o primeiro até o último minuto, desde lá da porta do CT. Então é agradecer a cada um que esteve presente, os que torceram de casa. Muito feliz pela classificação”, enfatizou, em entrevista à ESPN.

Na partida, Roque não marcou nenhuma vez, mas colaborou com a vitória alviverde com duas assistências. Para o atacante, o importante é conseguir ajudar o grupo e conseguir festejar a vaga após a goleada.

“O importante é ajudar o Palmeiras, o importante é o Palmeiras, hoje não foi diferente. Em prol do grupo, correr do primeiro ao último minuto. Hoje fomos felizes e saímos com a classificação”, exaltou.