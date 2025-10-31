Vitão responde positivamente e deve voltar a ser titular no Internacional

Os esforços do departamento médico e da comissão técnica do Internacional para recuperar Vitão dão indícios que surtiram efeito. Isso porque o camisa 4 respondeu positivamente ao tratamento e participou das últimas atividades de preparação com o restante do elenco. Deste modo, há boas chances do zagueiro retornar aos 11 iniciais no lugar de Clayton Sampaio.. O defensor foi baixa na derrota para o Fluminense, na rodada anterior por um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele teve o problema ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Vitão voltou a trabalhar com bola junto aos demais companheiros nos treinos da última quinta (30) e nesta sexta-feira (31). Assim, na última atividade de preparação neste sábado (01/11), para enfrentar o Galo, ele realizará o teste final para saber se terá condições de atuar no duelo.

Outros dois jogadores que estavam entregues ao departamento médico se encontram em cenários distintos. O meio-campista Richard, que sofreu com incômodos no quadril estava em fase de transição física. Assim como Vitão, ele também esteve nos treinamentos com o restante do grupo e provavelmente também será opção para o compromisso seguinte. Alan Rodríguez, seu companheiro de posição, também estava em estágio avançado de tratamento de contusão muscular na coxa direita. Ele participou de alguns treinamentos no gramado, mas segue como dúvida. Além disso, a lateral esquerda contará com dois retornos. Bernabei cumpriu suspensão automática contra o Fluminense e deve retornar aos 11 iniciais. Já Alisson também foi desfalque, porém por receber o cartão vermelho contra o Bahia. Desta maneira, provavelmente ficará como alternativa no banco. A expectativa é de que o técnico Ramón Díaz mantenha Bruno Gomes como lateral-direito. Portanto, o Internacional deve ir a campo com: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero