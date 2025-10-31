Veiga renasce no Palmeiras e comanda classificação heroica à final da Libertadores

Contestado por parte da torcida, meia sai do banco, decide contra a LDU e se aproxima de marcas históricas com a camisa alviverde / Crédito: Jogada 10

Em noites decisivas, ídolos se revelam. No Palmeiras, esse papel tem nome e sobrenome: Raphael Veiga. O meia, que vinha sendo alvo de críticas pela queda de rendimento nesta temporada, mostrou mais uma vez por que é um dos jogadores mais importantes da era recente do clube. Na última quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, Veiga entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo e mudou completamente a história da partida contra a LDU, garantindo a classificação do Verdão para a final da Libertadores diante do Flamengo.

Logo após entrar, mostrou a velha categoria. De primeira e sem olhar, lançou Vitor Roque com precisão milimétrica aos 22 minutos. O atacante dominou, driblou o marcador e devolveu para Veiga completar a jogada, marcando o terceiro gol palmeirense. Pouco depois, aos 36, o camisa 23 chamou a responsabilidade e converteu o pênalti que sacramentou a goleada e a vaga na decisão. “Eu já acertei, falhei em momentos decisivos, mas sempre vou dar minha cara a tapa”, afirmou o meio-campista, de 30 anos, após o jogo. Raphael Veiga renasceu novamente no Palmeiras A atuação marca o segundo renascimento de Veiga no Palmeiras. Contratado em 2017, após se destacar pelo Coritiba, o jogador teve início discreto e acabou emprestado ao Athletico-PR em 2018. Na volta, ganhou espaço de vez apenas com a chegada de Abel Ferreira, em 2020, tornando-se peça-chave em conquistas nacionais e continentais. Desde então, os números impressionam: 373 jogos, sendo 289 como titular, com 109 gols e 56 assistências. Um desempenho que o coloca entre os maiores ídolos do século no clube.

“Não caiu a ficha, acho que só vou ter noção de tudo que vivi e ainda vivo quando parar. Acho que o mais importante, neste momento, é desfrutar, porque o futebol passa muito rápido. Até um tempo atrás, parece que foi ontem que comecei a jogar no profissional, e já tenho quase dez anos de casa”, refletiu o jogador. Com os dois gols diante da LDU, Veiga chegou a 22 tentos na história da Libertadores, ficando a apenas um de igualar Rony como maior artilheiro do Palmeiras na competição. Além disso, o destino ainda reserva um reencontro especial: o Flamengo, adversário da final. Afinal, foi contra os cariocas, em 2021, que Veiga abriu o placar na decisão vencida por 2 a 1, garantindo o tricampeonato continental ao Verdão.