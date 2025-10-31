Veiga renasce no Palmeiras e comanda classificação heroica à final da Libertadores

Veiga renasce no Palmeiras e comanda classificação heroica à final da LibertadoresContestado por parte da torcida, meia sai do banco, decide contra a LDU e se aproxima de marcas históricas com a camisa alviverde
Em noites decisivas, ídolos se revelam. No Palmeiras, esse papel tem nome e sobrenome: Raphael Veiga. O meia, que vinha sendo alvo de críticas pela queda de rendimento nesta temporada, mostrou mais uma vez por que é um dos jogadores mais importantes da era recente do clube.
Na última quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, Veiga entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo e mudou completamente a história da partida contra a LDU, garantindo a classificação do Verdão para a final da Libertadores diante do Flamengo.
Logo após entrar, mostrou a velha categoria. De primeira e sem olhar, lançou Vitor Roque com precisão milimétrica aos 22 minutos. O atacante dominou, driblou o marcador e devolveu para Veiga completar a jogada, marcando o terceiro gol palmeirense. Pouco depois, aos 36, o camisa 23 chamou a responsabilidade e converteu o pênalti que sacramentou a goleada e a vaga na decisão.
“Eu já acertei, falhei em momentos decisivos, mas sempre vou dar minha cara a tapa”, afirmou o meio-campista, de 30 anos, após o jogo.
Raphael Veiga renasceu novamente no Palmeiras
A atuação marca o segundo renascimento de Veiga no Palmeiras. Contratado em 2017, após se destacar pelo Coritiba, o jogador teve início discreto e acabou emprestado ao Athletico-PR em 2018. Na volta, ganhou espaço de vez apenas com a chegada de Abel Ferreira, em 2020, tornando-se peça-chave em conquistas nacionais e continentais.
Desde então, os números impressionam: 373 jogos, sendo 289 como titular, com 109 gols e 56 assistências. Um desempenho que o coloca entre os maiores ídolos do século no clube.
“Não caiu a ficha, acho que só vou ter noção de tudo que vivi e ainda vivo quando parar. Acho que o mais importante, neste momento, é desfrutar, porque o futebol passa muito rápido. Até um tempo atrás, parece que foi ontem que comecei a jogar no profissional, e já tenho quase dez anos de casa”, refletiu o jogador.
Com os dois gols diante da LDU, Veiga chegou a 22 tentos na história da Libertadores, ficando a apenas um de igualar Rony como maior artilheiro do Palmeiras na competição.
Além disso, o destino ainda reserva um reencontro especial: o Flamengo, adversário da final. Afinal, foi contra os cariocas, em 2021, que Veiga abriu o placar na decisão vencida por 2 a 1, garantindo o tricampeonato continental ao Verdão.
“Só desfrutar, fico feliz de estar cada vez mais na história do Palmeiras”, disse, com um sorriso de quem sabe que, mais uma vez, foi protagonista de uma noite inesquecível no Allianz Parque.
