Veiga enaltece classificação do Palmeiras: “Não é todo dia que acontece no futebol”

Meia destacou que equipe sempre se manteve confiante na possibilidade de classificação e demonstrou personalidade ao falar dos seus gols

Autor de dois gols da classificação, Raphael Veiga exaltou como a equipe sempre manteve a confiança para buscar a virada. O jogador recordou a força dos equatorianos, mas destacou como o time trabalhou para chegar à vaga.

O Palmeiras conseguiu o que parecia ser impossível. Na noite desta quinta-feira (30), o Verdão goleou a LDU por 4 a 0 e vai disputar a grande decisão da Copa Libertadores. Na final, o Alviverde vai encarar o Flamengo, daqui a um mês.

“A gente estava muito motivado. A gente já viveu muitos momentos de viradas, sabíamos que aqui somos muito fortes. Sabemos que a LDU é uma grande equipe, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Tiago, sei que ele é um grande técnico, sei que não ia ser fácil. Mas a gente treinou bastante, o nosso time foi muito bem hoje”, afirmou, em entrevista à ESPN.

Depois de ter perdido espaço no começo da temporada, Veiga conseguiu retomar o seu prestígio no segundo semestre. O jogador lembrou de momentos de erros e acertos com a camisa do Palmeiras e mostrou personalidade ao mostrar que consegue assumir a bronca em momentos difíceis.

“Realmente, eu já acertei, já errei em momentos decisivos, mas eu sempre vou ser um cara que vou dar minha cara a tapa. Não interessa, se precisa de alguém para errar, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas também quando é para acertar, eu vou acertar. Então estou feliz, não faço nada sozinho, dependo de todo mundo. Grande passo, tem que comemorar. A gente sabe que isso aqui não é todo dia que acontece no futebol”, pontuou.



