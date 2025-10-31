Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vaga na final da Libertadores pressiona diretoria do Flamengo por valorização de Filipe Luís

Negociação do técnico com o Rubro-Negro segue arrastada em meio à decisão do torneio continental diante do Palmeiras, dia 29, no Peru
O Flamengo está em sua quarta final de Libertadores em sete anos. Com isso, Filipe Luís pode repetir o feito de Renato Gaúcho e se sagrar campeão também como treinador, visto que estava nos títulos de 2019 e 2022 e no vice de 2021, como jogador. Esse contexto pressiona ainda mais a diretoria rubro-negra por uma valorização de seu comandante.

“O Flamengo tem cinco finais em sua história e tem jogadores desse elenco que vão para a quarta. E eu também (risos). Fico muito orgulhoso… Por sorte ou por mérito, estou fazendo parte do melhor momento da história do clube. E tenho que desfrutar”, disse o técnico após o empate por 0 a 0 com o Racing, na Argentina.

No momento, ambas as partes já sinalizaram, de maneira positiva, para a continuidade do trabalho em 2026. Por outro lado, a negociação está arrastada por causa do fator financeiro, o principal empecilho.

Afinal, Filipe Luís apresentou uma contraproposta com os valores desejados, enquanto do outro lado o Rubro-Negro tenta diminuir a pedida e chegar a um denominado comum.

No entanto, os feitos do treinador em apenas um ano de clube elevaram seu status e a necessidade de ter um dos principais salários do futebol brasileiro, pois chama a atenção também do mercado estrangeiro.

Por fim, o time volta a campo no sábado (1), às 21h (de Brasília), contra o lanterna Sport pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca soma 61 pontos, um a menos que o Palmeiras na briga pelo título nacional.

