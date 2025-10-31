Vaga na final da Libertadores pressiona diretoria do Flamengo por valorização de Filipe Luís

Negociação do técnico com o Rubro-Negro segue arrastada em meio à decisão do torneio continental diante do Palmeiras, dia 29, no Peru / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está em sua quarta final de Libertadores em sete anos. Com isso, Filipe Luís pode repetir o feito de Renato Gaúcho e se sagrar campeão também como treinador, visto que estava nos títulos de 2019 e 2022 e no vice de 2021, como jogador. Esse contexto pressiona ainda mais a diretoria rubro-negra por uma valorização de seu comandante. “O Flamengo tem cinco finais em sua história e tem jogadores desse elenco que vão para a quarta. E eu também (risos). Fico muito orgulhoso… Por sorte ou por mérito, estou fazendo parte do melhor momento da história do clube. E tenho que desfrutar”, disse o técnico após o empate por 0 a 0 com o Racing, na Argentina.

No momento, ambas as partes já sinalizaram, de maneira positiva, para a continuidade do trabalho em 2026. Por outro lado, a negociação está arrastada por causa do fator financeiro, o principal empecilho. Afinal, Filipe Luís apresentou uma contraproposta com os valores desejados, enquanto do outro lado o Rubro-Negro tenta diminuir a pedida e chegar a um denominado comum. No entanto, os feitos do treinador em apenas um ano de clube elevaram seu status e a necessidade de ter um dos principais salários do futebol brasileiro, pois chama a atenção também do mercado estrangeiro.