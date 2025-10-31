Uma decisão muito especial na Libertadores da América

Não por coincidência, Flamengo e Palmeiras rivalizam como os grandes times do país nos últimos anos

Na Argentina, o Rubro-Negro segurou o placar de 0 a 0 no lotado caldeirão do El Cilindro, em Avellaneda. Para deixar a classificação ainda mais difícil e emocionante, Plata foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo, o que fez aumentar a pressão do time da casa, que parou em boas defesas do goleiro Rossi, o destaque do duelo.

Muitos duvidavam, mas os dois principais times do país nos últimos anos farão a decisão da Libertadores da América, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Com jogos emocionantes, Flamengo e Palmeiras superaram Racing e LDU. Será a quinta final envolvendo brasileiros desde 2020 na competição, um domínio absoluto no futebol continental.

Já o Verdão conseguiu uma façanha histórica. Depois de perder por 3 a 0 na ida, em Quito, mostrou que não se entrega, virou para cima da LDU e transformou o Allianz Parque num salão de festas. Foi um delírio de jogadores, comissão técnica e torcedores, uma noite de êxtase. Para completar, viu o garoto Alan ter uma atuação de gala e o veterano Raphael Veiga retomar os dias de ídolo.

Libertadores coloca os melhores frente à frente

Não por coincidência, Flamengo e Palmeiras rivalizam como os grandes times do país nos últimos anos. Têm a situação financeira mais equilibrada e elencos dignos de todos os elogios. Nesta temporada, disputam palmo a palmo o título brasileiro. As duas equipes vão reeditar ainda a decisão de 2021, vencida pelo clube paulista, o que coloca mais pimenta no confronto de Lima.

Quem vencer na capital peruana passará a ser o único brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Por tudo isso, não poderia haver uma final melhor e mais equilibrada. A conquista da Glória Eterna terá como pano de fundo muita rivalidade, talento dos jogadores, trabalho dos técnicos Filipe Luís e Abel Ferreira e, claro, a razão de ser do futebol: uma enorme festa dos torcedores pelo país.

