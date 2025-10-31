Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uma decisão muito especial na Copa Libertadores da América

Não por coincidência, Flamengo e Palmeiras rivalizam como os grandes times do país nos últimos anos
Muitos duvidavam, mas os dois principais times do país nos últimos anos farão a decisão da Libertadores da América, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Com jogos emocionantes, Flamengo e Palmeiras superaram Racing e LDU. Será a quinta final envolvendo brasileiros desde 2020 na competição, um domínio absoluto no futebol continental.

Na Argentina, o Rubro-Negro segurou o placar de 0 a 0 no lotado caldeirão do El Cilindro, em Avellaneda. Para deixar a classificação ainda mais difícil e emocionante, Plata foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo, o que fez aumentar a pressão do time da casa, que parou em boas defesas do goleiro Rossi, o destaque do duelo.

Já o Verdão conseguiu uma façanha histórica. Depois de perder por 3 a 0 na ida, em Quito, mostrou que não se entrega, virou para cima da LDU e transformou o Allianz Parque num salão de festas. Foi um delírio de jogadores, comissão técnica e torcedores, uma noite de êxtase. Para completar, viu o garoto Alan ter uma atuação de gala e o veterano Raphael Veiga retomar os dias de ídolo.

Libertadores coloca os melhores frente à frente

Não por coincidência, Flamengo e Palmeiras rivalizam como os grandes times do país nos últimos anos. Têm a situação financeira mais equilibrada e elencos dignos de todos os elogios. Nesta temporada, disputam palmo a palmo o título brasileiro. As duas equipes vão reeditar ainda a decisão de 2021, vencida pelo clube paulista, o que coloca mais pimenta no confronto de Lima.

Quem vencer na capital peruana passará a ser o único brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Por tudo isso, não poderia haver uma final melhor e mais equilibrada. A conquista da Glória Eterna terá como pano de fundo muita rivalidade, talento dos jogadores, trabalho dos técnicos Filipe Luís e Abel Ferreira e, claro, a razão de ser do futebol: uma enorme festa dos torcedores pelo país.

flamengo Palmeiras

