Tottenham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Blues tentam reagir após tropeço para o Sunderland, enquanto Spurs buscam não deixar o Arsenal se distanciar na ponta da classificação

O confronto deste sábado (1) terá a transmissão da ESPN (Tv Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Na sequência da Premier League 2025/26, o Tottenham recebe o Chelsea, neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Hotspur Stadium , em Londres, pela 10ª rodada. Assim, no momento, os Spurs ocupam a terceira posição, com 17 pontos, enquanto os Blues estacionaram em nono, com 14, e ainda tentam encostar de vez no G4 da competição nacional.

Como chega o Tottenham

Eliminado da Copa da Liga Inglesa após a derrota por 2 a 0 para o Newcastle, os Spurs voltam suas atenções para o Campeonato Inglês. Assim, seguem na busca para se manter na cola do líder Arsenal, visto que a diferença de pontos é de cinco, depois de nove rodadas.

Nesse sentido, a equipe da capital não poderá contar com Dragusin, Kulusevski, Archie Gray, James Maddison, Cuti Romero e Udogie, pois todos estes integram o Departamento Médico, no momento.

Como chega o Chelsea

No meio de semana, os Blues tiveram dificuldade para passar pelo lanterna Wolverhampton, com um triunfo por 4 a 3, pela opa da Liga Inglesa. No entanto, tropeçaram para o Sunderland na última rodada da Premier League e agora necessitam reagir no clássico londrino.

Por fim, Levi Colwill, Dario Essugo e Cole Palmer estão no Departamento Médico, enquanto Liam Delap cumpre suspensão. Os brasileiros Andrey Santos e Estêvão chegam com moral, após terem estufado a rede no duelo com o Wolves.