Tiago Nunes acusa Palmeiras de “soberba” e critica gramado na eliminação da LDU

Após ser eliminado, técnico da LDU afirma que o Verdão “não respeitou” o adversário no jogo de ida e reclama do sintético do Allianz Parque

Em entrevista coletiva, o treinador brasileiro afirmou que o Palmeiras subestimou o adversário no confronto de ida e demonstrou certa “soberba” antes de ser surpreendido em Quito.

O Palmeiras escreveu mais um capítulo histórico na Copa Libertadores ao reverter um placar de 3 a 0 e garantir vaga na final da competição. No Allianz Parque, o time comandado por Abel Ferreira goleou a LDU por 4 a 0 e confirmou a reedição da decisão de 2021 contra o Flamengo. Contudo, apesar da festa alviverde, o técnico Tiago Nunes, da equipe equatoriana, não poupou críticas após a eliminação.

“Acho que o Palmeiras no primeiro jogo levou de barbada. Foi no oba-oba. O Abel falou do 33, do jogador que fez o gol… Nem conhecia o nome dos caras. Então a gente tem certeza que o Palmeiras não respeitou como deveria respeitar no primeiro jogo e a gente fez um placar justo de 3 a 0″, declarou o comandante da LDU.

Além disso, Tiago também comentou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe equatoriana no duelo de volta, criticando o gramado sintético do Allianz Parque.

” A gente não conseguiu fazer um jogo tecnicamente bom porque a gente sempre tinha pouco espaço. Estamos em um campo muito difícil de jogo. É um campo sintético, que parece um pátio de colégio. Muito rápido, a bola está sempre viva. É complicado para quem não está acostumado a esse ritmo de jogo”, completou.

Palmeiras em mais uma final brasileira de Libertadores

Assim, com a virada sobre a LDU, o Palmeiras garantiu presença em sua quinta final de Libertadores e a sétima decisão entre clubes brasileiros na história do torneio. Aliás, o confronto contra o Flamengo está marcado para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.