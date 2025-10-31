Técnico do Lyon sobre Endrick: “Jogador de qualidade é bem-vindo”

O futuro de Endrick, atacante brasileiro de 19 anos do Real Madrid, voltou a ser tema no Lyon. Sem espaço com Xabi Alonso até agora, cresce a possibilidade de o clube espanhol emprestá-lo em janeiro. O assunto, inclusive, foi citado nesta sexta-feira (31), durante a coletiva do técnico Paulo Fonseca antes do jogo contra o Brest, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. LEIA MAIS: Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na Champions

"Não estou aqui para falar de jogadores que não são meus", disse Fonseca, sorrindo. "Mas é claro que quero bons jogadores. Todo atleta de qualidade é bem-vindo", completou o técnico. Endrick se transferiu do Palmeiras para o Real Madrid na temporada 2024/25, em um negócio de 47,5 milhões de euros. Até aqui, disputou 37 partidas, com sete gols marcados. No entanto, em 2025/26, o atacante brasileiro ainda não teve nenhum minuto em campo.