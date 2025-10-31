Sporting faz dever de casa, bate Alverca e iguala pontuação do líder Porto no Português

Com gols nas etapa final, Leões fazem 2 a 0 no Alvalade e chegam aos mesmos 25 pontos dos Dragões, que ainda jogam pela décima rodada

Atual bicampeão nacional, o Sporting derrotou por 2 a 0 o Alverca nesta sexta-feira (31), na abertura da 10ª rodada do Campeonato Português. Os gols saíram no segundo tempo. O atacante grego Ioannidis saiu do banco e precisou de cerca de dez minutos para abrir o placar aos 23′. Pouco depois, aos 29′, Pedro Gonçalves selou o triunfo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Com o segundo triunfo em sequência na Liga Portugal, o time comandado pelo técnico Rui Borges chega a 25 pontos e iguala a pontuação do Porto na liderança. Os Dragões, por outro lado, ainda joga nesta jornada: enfrenta o Braga, no domingo.