Sporting faz dever de casa, bate Alverca e iguala pontuação do líder Porto no Português

Com gols nas etapa final, Leões fazem 2 a 0 no Alvalade e chegam aos mesmos 25 pontos dos Dragões, que ainda jogam pela décima rodada
Atual bicampeão nacional, o Sporting derrotou por 2 a 0 o Alverca nesta sexta-feira (31), na abertura da 10ª rodada do Campeonato Português. Os gols saíram no segundo tempo. O atacante grego Ioannidis saiu do banco e precisou de cerca de dez minutos para abrir o placar aos 23′. Pouco depois, aos 29′, Pedro Gonçalves selou o triunfo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Com o segundo triunfo em sequência na Liga Portugal, o time comandado pelo técnico Rui Borges chega a 25 pontos e iguala a pontuação do Porto na liderança. Os Dragões, por outro lado, ainda joga nesta jornada: enfrenta o Braga, no domingo.

Leia mais notícias de Futebol Internacional

Já o Alverca, que segurou o ímpeto dos anfitriões na primeira etapa, não conseguiu evitar o segundo revés consecutivo na competição. A equipe ribatejana, que tem Francisco Chissumba como o seu treinador, tem seis derrotas ao todo e aparece em 12º na tabela, com dez somados.

Jogos da 10ª rodada do Português

Sexta-feira (31/10)
Sporting 2×0 Alverca
Sábado (1/11)
Nacional x Famalicão – 12h30
Rio Ave xx Estoril Praia, 15h
Casa Pia x Estrela da Amadora – 15h
Vitória de Guimarães x Benfica, 17h30
Domingo (2/11)
AVS x Tondela – 12h30
Arouca x Moreirense – 15h
Porto x Braga – 17h30
Segunda-feira (3/11)
Gil Vicente x Santa Clara – 17h45

