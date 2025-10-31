Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem decolar no Santos, Rollheiser vê protagonismo virar cobrança

Contratado por 11 milhões de euros, meia argentino tem só quatro participações em gols em 31 jogos e tenta recuperar espaço
Benjamin Rollheiser chegou ao Santos cercado de muita expectativa, mas o investimento ainda não se transformou em protagonismo dentro de campo. Contratado ao Benfica, de Portugal, em fevereiro, por 11 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões à época), o argentino foi um dos nomes mais badalados no início da temporada, porém ainda não conseguiu embalar com a camisa alvinegra.

Em 31 partidas oficiais, sendo 27 como titular, o meia soma apenas quatro participações diretas em gols. Duas bolas na rede e duas assistências. Na prática, o camisa 10 precisa de, em média, oito jogos para contribuir com um gol do Santos.

O primeiro gol de Rollheiser saiu no empate por 1 a 1 contra o CRB. Duelo que terminou com a eliminação santista na Copa do Brasil, em maio. Ele só voltou a marcar meses depois, de pênalti, no clássico diante do Corinthians, há duas semanas. Na ocasião, ele fechou o placar da vitória por 3 a 1 pela 28ª rodada do Brasileirão.

As duas assistências ocorreram em jogos da Série A. A primeira foi em junho, com uma cavadinha que resultou no gol de Barreal na vitória sobre o Fortaleza, fora de casa. A segunda veio em setembro, ao cruzar com precisão para Guilherme decidir o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Queda de Rollheiser faz rendimento ofensivo do Santos cair

A queda de rendimento do argentino acompanha a dificuldade ofensiva do Santos na temporada. Afinal, o time soma apenas 30 gols em 29 rodadas e tem o 14º melhor ataque do Campeonato Brasileiro.

Assim, com uma nova decisão pela frente, justamente contra o Fortaleza, adversário da primeira assistência, Rollheiser tenta reencontrar o protagonismo que justificou o alto investimento e o status de principal articulador da equipe.

