São Paulo tenta quebrar tabu fora de casa e nova sequência de vitórias no Brasileirão

Tricolor encara o Vasco, em São Januário, tentando voltar a vencer dois jogos seguidos, algo que não acontece há três meses / Crédito: Jogada 10

O São Paulo volta a campo neste domingo (02/11), às 20h30, para enfrentar o Vasco, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está sendo visto internamente como uma oportunidade para o Tricolor Paulista encerrar um longo jejum de regularidade e voltar a brigar por vaga na zona de classificação à Libertadores. A equipe comandada por Hernán Crespo não vence duas partidas seguidas há quase três meses. A última sequência positiva aconteceu entre julho e agosto, quando o treinador argentino recém-chegado ao clube engatou cinco vitórias consecutivas e afastou de vez o time da zona de rebaixamento.

Desde então, o São Paulo vem enfrentando dificuldades para manter o ritmo, principalmente em função dos inúmeros desfalques por lesão. Nos últimos jogos, o Tricolor somou vitórias isoladas sobre Vitória, Atlético-MG, Botafogo, Fortaleza e Bahia, sem conseguir emendar resultados positivos. O triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia, no Morumbis, com grande atuação de Luciano, renovou o ânimo do elenco. No entanto, o camisa 10 será desfalque neste fim de semana, já que cumpre suspensão automática. O retrospecto fora de casa, porém, preocupa. O São Paulo venceu apenas duas das últimas dez partidas como visitante em todas as competições. Nesse período, acumulou seis derrotas, dois empates e um aproveitamento de apenas 26,6%. Foram seis gols marcados e 13 sofridos. As derrotas para Athletico-PR, na Copa do Brasil, e LDU, na Libertadores, decretaram as eliminações do time nas duas competições. No Brasileirão, o Tricolor vem de dois reveses consecutivos longe de casa, sendo 2 a 0 para o Grêmio e 3 a 0 para o Mirassol.