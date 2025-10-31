São Paulo faz últimos ajustes antes de enfrentar o Vasco

São Paulo faz últimos ajustes antes de enfrentar o VascoTricolor encerra a preparação neste sábado (1), no CT da Barra Funda
O São Paulo realizou nesta sexta-feira (31) o penúltimo treino antes de enfrentar o Vasco, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Hernán Crespo comandou uma atividade com foco nos ajustes táticos e em jogadas de bola parada.
Para a reta final do Brasileirão, o técnico argentino ganhou uma boa notícia. Afinal, o zagueiro Rafael Tolói se recuperou de um problema físico e tem treinado normalmente. Assim, o jogador deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco. Por outro lado, Cédric Soares segue como desfalque.
Dessa forma, o São Paulo deve enfrentar o Vasco escalado com: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia.
Em nono lugar com 41 pontos, o São Paulo encara o Vasco, oitavo com 42, em confronto direto pela oitava colocação. Assim, o Tricolor encerra a preparação neste sábado (1), no CT da Barra Funda. Portanto, o técnico Hernán Crespo vai definir o time que enfrentará o Vasco. A atividade acontecerá na parte da tarde e, à noite, a delegação segue para o Rio de Janeiro.
