São Paulo divulga boletim médico de lesionados

Submetido a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 23 de abril, Calleri voltou a treinar há três semanas sob orientação da preparação física. Dessa forma, na última quinta (30), o jogador participou do aquecimento junto dos companheiros pela primeira vez.

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira (31) o boletim médico atualizado dos jogadores lesionados. Com o departamento médico cheio, o Tricolor tenta recuperar nomes importantes, seja ainda para esta temporada ou visando o início da próxima. Afinal, atletas como Calleri e Oscar estão fora de combate, mas evoluindo na recuperação.

Assim como Calleri, Oscar e Cédric já realizam trabalhos em campo. Afinal, o meia segue com treinamento neuromuscular e corrida linear no gramado, enquanto o lateral-direito evoluiu no tratamento para fratura no primeiro dedo do pé direito. Dessa forma, ele já tem feito trabalhos individuais no gramado com a preparação física e exercícios de aquecimento com o grupo ao longo desta semana.

Além deles, o atacante Ryan também tem realizado corrida linear no gramado após passar por cirurgia reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em 30 de julho. Já André Silva iniciou nesta semana o treinamento de corrida na esteira aquática. Assim, o exercício se soma ao treinamento neuromuscular no tratamento para lesão no ligamento cruzado, sofrido em 24 de agosto.

Por fim, o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Dinenno tem realizado treinamento neuromuscular. Afinal, o defensor sofreu ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, enquanto o avançado realizou artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito no último dia 22. Já o goleiro Leandro, por sua vez, faz treinos específicos e adaptados por causa de dores no joelho esquerdo.

São Paulo terá retornos para o jogo contra o Vasco

Em meio a tantos problemas físicos, o técnico Hernán Crespo ganhou duas boas notícias para o jogo contra o Vasco, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Rafael Tolói voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição do treinador argentino, assim como o lateral-esquerdo Enzo.