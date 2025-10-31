Samuel Xavier e Lima voltam ao Castelão com o Fluminense

A famosa “Lei do Ex” pode entrar em ação a favor do Fluminense contra o Ceará, no próximo domingo (2), às 16h, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Samuel Xavier e o meia Lima já aturam pelo Vozão e vivem boa fase pelo Tricolor. O primeiro está bom momento e é o artilheiro da Era Zubeldía, enquanto o segundo costuma ir bem quando entra em campo.

Pelo Ceará, Samuel Xavier fez cinco temporadas, com 217 partidas e oito gols marcados, além de ter participado dos dois títulos invicto da Copa do Nordeste, em 2015 e 2020. O lateral foi peça fundamental, também, na manutenção do Vozão na Série A em 2021 e 2020.