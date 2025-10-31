Samuel Xavier e Lima voltam ao Castelão com o Fluminense

Samuel Xavier e Lima voltam ao Castelão com o FluminenseLateral e meia já vestiram a camisa do Ceará, adversário do Tricolor do próximo domingo (2), pela 31ª rodada do Brasileirão
A famosa “Lei do Ex” pode entrar em ação a favor do Fluminense contra o Ceará, no próximo domingo (2), às 16h, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-direito Samuel Xavier e o meia Lima já aturam pelo Vozão e vivem boa fase pelo Tricolor. O primeiro está bom momento e é o artilheiro da Era Zubeldía, enquanto o segundo costuma ir bem quando entra em campo.
Pelo Ceará, Samuel Xavier fez cinco temporadas, com 217 partidas e oito gols marcados, além de ter participado dos dois títulos invicto da Copa do Nordeste, em 2015 e 2020. O lateral foi peça fundamental, também, na manutenção do Vozão na Série A em 2021 e 2020.
Pelo Fluminense, o lateral tem números ainda superior. São 239 jogos, 13 gols e 13 assistências. Bicampeão Carioca, campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, Samuel vive um ano mágico e tem a chance de colocar o nome ainda mais na história do clube com a Copa do Brasil no final do ano.
Do outro lado, Lima teve duas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu, sendo a primeira em 2017 e a segunda entre 2019 e 2022, onde conquistou o título da Copa do Nordeste em 2020. Ele chegou ao Fluminense em 2023 com aval de Diniz e participou dos títulos Carioca, Libertadores e Recopa. Além disso, o jogador acumula 160 pelo Tricolor das Laranjeiras.
Por fim, os dois devem ser titulares. Samuel Xavier é sólido na defesa e vem sendo importante no ataque. Lima, que normalmente entra no segundo tempo, vai assumir a posição de Lucho Acosta. O argentino, afinal, está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.