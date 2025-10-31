Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rossi, do Flamengo, na Seleção Brasileira? Filipe Luís responde

Treinador rasga elogios ao goleiro do Fla, um dos principais nomes do time na atual edição da Libertadores; veja números do paredão argentino
O goleiro Rossi vai se tornando um dos jogadores mais importantes do Flamengo na temporada. Não à toa, o melhor em campo contra o Racing (ARG) na classificação heroica à final da Libertadores, na última quarta-feira (29/10), foi assunto recorrente na coletiva do técnico Filipe Luís. Um dos temas, inclusive, voltava a levantar a pauta de Rossi vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Além de grande partida na semifinal, o argentino também fora uma das principais peças rubro-negras na classificação nas quartas, contra o Estudiantes (ARG), pegando duas penalidades na disputa após o tempo normal. Ao todo, participou de todos os jogos do Flamengo na competição (12), passando ileso em incríveis oito ocasiões. Assim, credencia-se para o prêmio de melhor jogador. Para Filipinho, Rossi tem foco principal na conquista da Libertadores.

LEIA MAIS: Herói em classificação, Rossi responde sobre idolatria no Flamengo

“Todo mundo sabe da qualidade do Rossi. E não tenho nenhuma dúvida que ele pensa em conquistar o título e não ganhar o melhor jogador do torneio. É um jogador muito ambicioso, gosta de trabalhar, treinar, melhorar, evoluir e aprender. Está num grande momento e esperamos que ele siga assim”, disse Filipe após a vitória.

No entanto, quando perguntado por um jornalista argentino se enxergava Rossi – que passa por processo para tirar a cidadania brasileira – como opção para a meta da Seleção, o treinador foi claro.

“Rossi jogando a Copa do Mundo pelo Brasil? Não o vejo (risos). Mas tem que ver. Eu sinceramente não vejo nunca um argentino de nascimento vestir a camiseta da Seleção (brasileira)”, afirmou.

Flamengo tem melhor defesa da Libertadores

Nestas 12 partidas em que atuou, o Flamengo levou somente quatro gols. Com apenas uma partida para o fim da Liberta, Rossi pode igualar o feito de Cássio pelo Corinthians, que também sofreu apenas quatro gols (mas em 14 jogos).

A atuação defensiva do Rubro-Negro, aliás, foi determinante para a classificação contra o Racing. Com boa leitura, Filipe Luís colocou uma linha de cinco defensores, já prevendo que o time de Gustavo Costas exageraria nas bolas aéreas. E quando a defesa não afastava, o paredão argentino estava lá para salvar. Agora, já angaria 25 defesas (15 de dentro da área), sendo o nono jogador no quesito em toda a competição. Será que a Amarelinha ou o posto de Rei da América ainda complementarão a história de Agustín Rossi?

