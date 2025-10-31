Rossi, do Flamengo, na Seleção Brasileira? Filipe Luís responde

Treinador rasga elogios ao goleiro do Fla, um dos principais nomes do time na atual edição da Libertadores; veja números do paredão argentino / Crédito: Jogada 10

O goleiro Rossi vai se tornando um dos jogadores mais importantes do Flamengo na temporada. Não à toa, o melhor em campo contra o Racing (ARG) na classificação heroica à final da Libertadores, na última quarta-feira (29/10), foi assunto recorrente na coletiva do técnico Filipe Luís. Um dos temas, inclusive, voltava a levantar a pauta de Rossi vestir a camisa da Seleção Brasileira. Além de grande partida na semifinal, o argentino também fora uma das principais peças rubro-negras na classificação nas quartas, contra o Estudiantes (ARG), pegando duas penalidades na disputa após o tempo normal. Ao todo, participou de todos os jogos do Flamengo na competição (12), passando ileso em incríveis oito ocasiões. Assim, credencia-se para o prêmio de melhor jogador. Para Filipinho, Rossi tem foco principal na conquista da Libertadores.

LEIA MAIS: Herói em classificação, Rossi responde sobre idolatria no Flamengo “Todo mundo sabe da qualidade do Rossi. E não tenho nenhuma dúvida que ele pensa em conquistar o título e não ganhar o melhor jogador do torneio. É um jogador muito ambicioso, gosta de trabalhar, treinar, melhorar, evoluir e aprender. Está num grande momento e esperamos que ele siga assim”, disse Filipe após a vitória. No entanto, quando perguntado por um jornalista argentino se enxergava Rossi – que passa por processo para tirar a cidadania brasileira – como opção para a meta da Seleção, o treinador foi claro. “Rossi jogando a Copa do Mundo pelo Brasil? Não o vejo (risos). Mas tem que ver. Eu sinceramente não vejo nunca um argentino de nascimento vestir a camiseta da Seleção (brasileira)”, afirmou.