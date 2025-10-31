Robert Renan celebra boa fase e mira nova vitória do Vasco em São Januário

Zagueiro destacou a influência positiva da torcida vascaína no desempenho do time e prega confiança em mais um bom jogo contra o São Paulo / Crédito: Jogada 10

Um dos responsáveis pela grande fase do Vasco é o zagueiro Robert Renan. Formando dupla com Cuesta, o jogador está invicto pelo Cruz-Maltino. E o melhor, o time venceu os últimos quatro jogos sem ser vazado. Isso aconteceu nas vitórias sobre Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Dessa forma, Robert Renan está confiante em mais uma vitória do Vasco. No próximo domingo (2), às 20h30 (de Brasília), o Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo, em São Januário. O zagueiro projetou o confronto, em entrevista para a Vasco TV.

Expectativa muito boa de fazer um excelente jogo na nossa casa. Trabalhamos muitos nesta semana sobre o adversário. É um jogo importante valendo muito para nós. Eu creio que vai ser mais uma final e dará tudo certo". Na força do caldeirão Além da boa fase dentro de campo, o Vasco terá também a torcida como grande trunfo para conquistar a vitória. Afinal de contas, o Cruz-Maltino venceu as últimas quatro partidas como mandante, contando São Januário e Maracanã. Robert Renan destacou a importância do torcedor vascaíno no desempenho do time. "Primeiramente agradecer o apoio da torcida, que a cada jogo faz uma linda festa para nós. Isso ajuda ainda mais dentro de campo, trazer a torcida para dentro do jogo. Com a sequência positiva, com as vitórias, a torcida vem ajudando mais ainda".