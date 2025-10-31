Real Madrid x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Líder do Campeonato Espanhol 2025/26 em campo neste sábado, 1º de novembro. O Real Madrid recebe o Valencia às 17h (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada de LaLiga. A bola rola no Santiago Bernabéu e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na Champions
Como chega o Real Madrid
Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vem de três vitórias seguidas em LaLiga, sendo a última delas no primeiro ‘El Clásico’ da temporada. Dessa maneira, o time merengue chegou a 27 pontos, com cinco de vantagem para o vice-líder Barcelona. Ou seja, mesmo com uma derrota em casa neste sábado, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso garante a primeira posição.
O único desfalque confirmado é o goleiro Lunin, que vai cumprir suspensão pela expulsão no clássico contra o Barcelona.
Como chega o Valencia
Por outro lado, o Valencia atravessa um momento ruim na temporada e não vence há cinco rodadas no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o time abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, com nove pontos.
A expectativa é que o técnico Carlos Corberán faça algumas alterações pontuais na equipe, em busca de uma vitória para sair da degola.
REAL MADRID X VALENCIA
11ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: sábado, 01/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madri.
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Eder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Arda Guler e Bellingham; Brahim Díaz, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
VALENCIA: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete e Gaya; Pepelu, Javi Guerra, Rioja e Danjuma; Beltrán e Diego López. Técnico: Carlos Corberán.
Árbitro: Mateo Busquets Ferrer.
VAR: Daniel Trujillo Suárez.