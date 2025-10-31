Real Madrid x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Espanhol 2025/26 em campo neste sábado, 1º de novembro. O Real Madrid recebe o Valencia às 17h (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada de LaLiga. A bola rola no Santiago Bernabéu e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vem de três vitórias seguidas em LaLiga, sendo a última delas no primeiro 'El Clásico' da temporada. Dessa maneira, o time merengue chegou a 27 pontos, com cinco de vantagem para o vice-líder Barcelona. Ou seja, mesmo com uma derrota em casa neste sábado, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso garante a primeira posição. O único desfalque confirmado é o goleiro Lunin, que vai cumprir suspensão pela expulsão no clássico contra o Barcelona. Como chega o Valencia Por outro lado, o Valencia atravessa um momento ruim na temporada e não vence há cinco rodadas no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o time abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, com nove pontos.