Pedro segue como dúvida para o Flamengo na final da Libertadores

Pedro segue como dúvida para o Flamengo na final da LibertadoresAtacante terá imobilização total do braço direito e fará novo raio-x entre 18 e 20 dias; presença é incerta na decisão
O atacante Pedro, do Flamengo, segue como dúvida para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Isso porque, em conjunto com o atacante, o departamento médico do clube optou pela imobilização completa do braço direito do atleta, que sofreu uma fratura no antebraço durante o jogo contra o Racing (ARG), no último dia 22/10.
Assim, segundo informações desta sexta-feira (31/10) da “ESPN”, o craque ficará imobilizado do cotovelo para cima, visando evitar novo problema na região. Dessa forma, o jogador realizará um raio-x num período de 18 a 20 dias no local para acompanhamento da recuperação da lesão.
LEIA MAIS: Brasileirão deverá ter mudança em jogos de Flamengo e Palmeiras
Antes disso, a tendência é que Pedro realize apenas exercícios na bicicleta e musculação das partes inferiores (pernas) antes da nova ressonância. Assim, sua presença contra o Palmeiras segue indefinida.
Fora de ação há duas partidas, o Flamengo ainda não marcou sem seu principal atacante. Contra o Fortaleza, no último sábado (25/10), no primeiro jogo sem o camisa 9, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza. Foi em confronto na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Depois, na quarta (29/10), o Rubro-Negro ficou no 0 a 0 com o Racing. A ausência de gol nesta partida em questão, no entanto, ficou em segundo plano, já que, com o empate, o Flamengo garantiu-se em sua quinta final de Libertadores na História.