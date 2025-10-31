Pedro segue como dúvida para o Flamengo na final da Libertadores

Atacante terá imobilização total do braço direito e fará novo raio-x entre 18 e 20 dias; presença é incerta na decisão / Crédito: Jogada 10

O atacante Pedro, do Flamengo, segue como dúvida para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Isso porque, em conjunto com o atacante, o departamento médico do clube optou pela imobilização completa do braço direito do atleta, que sofreu uma fratura no antebraço durante o jogo contra o Racing (ARG), no último dia 22/10. Assim, segundo informações desta sexta-feira (31/10) da “ESPN”, o craque ficará imobilizado do cotovelo para cima, visando evitar novo problema na região. Dessa forma, o jogador realizará um raio-x num período de 18 a 20 dias no local para acompanhamento da recuperação da lesão.