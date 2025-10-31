Paulo Bracks explica controle de cartões no Atlético após suspensão de Scarpa

Paulo Bracks explica controle de cartões no Atlético após suspensão de ScarpaJogador desfalcou o Galo em partida decisiva contra o Independiente Del Valle na Sul-Americana pelo acúmulo de cartões amarelos
Dessa forma, o dirigente afirmou que os atletas recebem a informação sobre os cartões amarelos, mas que não há reunião com o grupo para alertar.
“A gente envia digitalmente para todo grupo a relação de cartões, e tem o dia a dia. Não necessariamente este tipo de assunto é tratado como uma reunião, chamando os atletas”, disse.
Scarpa reconhece “vacilo”
Scarpa, portanto, também vai desfalcar o Atlético na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília), pelo acúmulo de cartões. Aliás, após o jogo contra o Ceará, na semana passada, ele disse que foi um “vacilo” levar o cartão na Sul-Americana, e que não sabia que estava pendurado.