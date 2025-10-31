Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulo Bracks explica controle de cartões no Atlético após suspensão de Scarpa

Jogador desfalcou o Galo em partida decisiva contra o Independiente Del Valle na Sul-Americana pelo acúmulo de cartões amarelos
Dessa forma, o dirigente afirmou que os atletas recebem a informação sobre os cartões amarelos, mas que não há reunião com o grupo para alertar.

“A gente envia digitalmente para todo grupo a relação de cartões, e tem o dia a dia. Não necessariamente este tipo de assunto é tratado como uma reunião, chamando os atletas”, disse.

Scarpa reconhece “vacilo”

Scarpa, portanto, também vai desfalcar o Atlético na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília), pelo acúmulo de cartões. Aliás, após o jogo contra o Ceará, na semana passada, ele disse que foi um “vacilo” levar o cartão na Sul-Americana, e que não sabia que estava pendurado.

“Triste demais. Foi um vacilo meu por ter tomado o cartão e por não ter buscado a informação, não me liguei que estava pendurado e também não fui avisado. Estou triste pra caramba, mas confiante na equipe. Independente de quem jogue, com certeza vai dar conta do recado e estou muito empolgado para que a gente conquiste este grande objetivo que é estar na final da Copa Sul-Americana”, disse.

Apesar do desfalque de Scarpa, o Atlético venceu o Independiente por 3 a 1 e, dessa forma, avançou para a final da competição.

