Paris Saint-Germain x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Mesmo com o tropeço para o Lorient, PSG segue na liderança da Ligue 1, com 21 pontos, e tenta aumentar distância para rivais / Crédito: Jogada 10

Apesar do tropeço para o Lorient, o Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês e volta a campo neste sábado (1), às 13h (de Brasília). Assim, a equipe parisiense mede forças com o Nice, na abertura da 11ª rodada da Ligue 1 2025/26, no Parque dos Príncipes. Dessa forma, os comandados do técnico Luís Enrique somam 21 pontos, no momento, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 17. Os Les Aiglons tentam surpreender o adversário da capital, atual campeão da Champions League, para encostar no pelotão de frente.

Onde assistir O confronto deste sábado (1) terá a transmissão da Fifa+ e CazéTV. Como chega o Paris Saint-Germain Mesmo na liderança, a equipe tem tropeçado com frequência e ainda não conseguiu se impor, visto que tem o melhor elenco da competição. Diante disso, o time tem sofrido com uma série de lesões, que tem atrapalhado a chance de tentar aumentar a distância para os adversários. Nesse sentido, o técnico Luis Enrique não deve contar com nomes importantes neste final de semana. Entre eles, estão Fabián Ruiz, Achraf Hakimi e Desire Doué, que seguem fora de combate. Por outro lado, Lee Kang-in tem boas chances de voltar a ficar à disposição.