Paris Saint-Germain x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris Saint-Germain x Nice: onde assistir, escalações e arbitragemMesmo com o tropeço para o Lorient, PSG segue na liderança da Ligue 1, com 21 pontos, e tenta aumentar distância para rivais
Apesar do tropeço para o Lorient, o Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês e volta a campo neste sábado (1), às 13h (de Brasília). Assim, a equipe parisiense mede forças com o Nice, na abertura da 11ª rodada da Ligue 1 2025/26, no Parque dos Príncipes.
Dessa forma, os comandados do técnico Luís Enrique somam 21 pontos, no momento, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 17. Os Les Aiglons tentam surpreender o adversário da capital, atual campeão da Champions League, para encostar no pelotão de frente.
Onde assistir
O confronto deste sábado (1) terá a transmissão da Fifa+ e CazéTV.
Como chega o Paris Saint-Germain
Mesmo na liderança, a equipe tem tropeçado com frequência e ainda não conseguiu se impor, visto que tem o melhor elenco da competição. Diante disso, o time tem sofrido com uma série de lesões, que tem atrapalhado a chance de tentar aumentar a distância para os adversários.
Nesse sentido, o técnico Luis Enrique não deve contar com nomes importantes neste final de semana. Entre eles, estão Fabián Ruiz, Achraf Hakimi e Desire Doué, que seguem fora de combate. Por outro lado, Lee Kang-in tem boas chances de voltar a ficar à disposição.
Como chega o Nice
O time está embalado e não perde desde a quinta rodada, sendo que vem de três vitórias consecutivas. Agora, o foco é manter o bom momento para tentar entrar na disputa pelo G4, já que a diferença para o Strasbourg é de apenas dois pontos.
Entretanto, o técnico Franck Haise não tem ao menos seis jogadores à disposição. Assim, Moïse Bombito, Terem Moffi, Jonathan Clauss, Mohamed-Ali Cho, Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem estão entregues ao Departamento Médico. Além disso, Gabin Bernardeau segue como dúvida.
PSG x NICE
11ª rodada do Campeonato Francês
Data e horário: sábado, 01/11/2025, às 13h (de Brasília).
Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)
PSG: Chevalier; Marquinhos, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, João Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
NICE: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Gouveia, Boudaoui, Ndombele, Bard; Diop, Kevin Carlos, Jansson. Técnico: Franck Haise
Árbitro: François Letexier
Auxiliares: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni
VAR: Nicolas Rainville