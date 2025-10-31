Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papai na área? Influenciadora afirma estar grávida de Memphis Depay

Jogador estaria vivendo romance com Lary desde fevereiro; Eles se conheceram durante festa de aniversário dos 31 anos do holandês
Depay vive jejum no Corinthians

Parte dessa sequência foi afetada por problemas físicos. O jogador ficou sete jogos fora por conta de uma lesão na coxa direita e, depois, por um edema no mesmo local.

Apesar do jejum recente, os números gerais da temporada são positivos. Em 42 partidas em 2025, Memphis soma oito gols e dez assistências, sendo o principal garçom do Corinthians e vice-artilheiro do elenco. Ele está atrás apenas de Yuri Alberto, que marcou 15 vezes.

