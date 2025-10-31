Palmeiras recebe o prêmio de melhor instituição esportiva do país

Palmeiras recebe o prêmio de melhor instituição esportiva do paísAlviverde notabiliza-se pela conquista de diversos prêmios que reconhecem a gestão da presidente Leila Pereira
A classificação para a final da Libertadores não foi o único motivo de comemoração para o Palmeiras, na última quinta-feira (30/10). Isso porque o Verdão foi condecorado como a melhor instituição esportiva do Brasil no prêmio “TOP30 – As Melhores Empresas do Brasil”, que a revista Veja Negócios promoveu. O evento de premiação ocorreu no hotel Palácio Tangará, em São Paulo (SP).
Inclusive, essa foi a edição inicial da prêmio. No processo de análise, houve a criação de uma lista com as 30 empresas que tiveram maior destaque em seus respectivos ramos da economia. A escolha das companhias apoiou-se em um sistema exclusivo que a Austin Rating, uma das agências de classificação de risco de crédito do país com maior prestígio. Especialmente por somar mais de 40 anos de presença no mercado.
O levantamento baseou-se nas publicações dos três balanços financeiros anuais de cada empresa (2022, 2023 e 2024). A intenção era examinar alguns critérios de avaliação, como receita líquida, ativo total, patrimônio líquido, margem líquida, retorno do investimento e endividamento.
Posteriormente, a presidente do Alviverde, Leila Pereira, considerou a premiação como a valorização do trabalho administrativo no clube.
“Além de um reconhecimento às boas práticas de gestão e governança que implementamos no Palmeiras, este prêmio demonstra o legado sólido que estamos construindo para o futuro da instituição, dentro e fora de campo. Trabalhamos com empenho e responsabilidade para que sejamos sempre competitivos”, frisou a mandatária do Palmeiras.
Palmeiras empilha prêmios de administração
Durante os anos em que a atual diretoria é responsável pela gestão do clube, o Alviverde notabilizou-se pelo reconhecimento em algumas condecorações. Entre as conquistas, cinco delas no Prêmio Confut 2025, considerado um dos que reúne maior importância e prestígio na América do Sul.
A presidente Leila Pereira, por exemplo, única mulher a administrar um clube da Primeira Divisão, foi a vencedora na categoria “Gestor de Clube”. Na sexta oportunidade, o clube recebeu a principal condecoração do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol (FPF). O intuito de sua criação, aliás, foi para analisar e reconhecer o trabalho nos clubes do estado, que apresentam as melhores práticas de gestão e governança.
