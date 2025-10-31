Palmeiras recebe o prêmio de melhor instituição esportiva do país

Alviverde notabiliza-se pela conquista de diversos prêmios que reconhecem a gestão da presidente Leila Pereira / Crédito: Jogada 10

A classificação para a final da Libertadores não foi o único motivo de comemoração para o Palmeiras, na última quinta-feira (30/10). Isso porque o Verdão foi condecorado como a melhor instituição esportiva do Brasil no prêmio “TOP30 – As Melhores Empresas do Brasil”, que a revista Veja Negócios promoveu. O evento de premiação ocorreu no hotel Palácio Tangará, em São Paulo (SP). Inclusive, essa foi a edição inicial da prêmio. No processo de análise, houve a criação de uma lista com as 30 empresas que tiveram maior destaque em seus respectivos ramos da economia. A escolha das companhias apoiou-se em um sistema exclusivo que a Austin Rating, uma das agências de classificação de risco de crédito do país com maior prestígio. Especialmente por somar mais de 40 anos de presença no mercado.

O levantamento baseou-se nas publicações dos três balanços financeiros anuais de cada empresa (2022, 2023 e 2024). A intenção era examinar alguns critérios de avaliação, como receita líquida, ativo total, patrimônio líquido, margem líquida, retorno do investimento e endividamento. Posteriormente, a presidente do Alviverde, Leila Pereira, considerou a premiação como a valorização do trabalho administrativo no clube. “Além de um reconhecimento às boas práticas de gestão e governança que implementamos no Palmeiras, este prêmio demonstra o legado sólido que estamos construindo para o futuro da instituição, dentro e fora de campo. Trabalhamos com empenho e responsabilidade para que sejamos sempre competitivos”, frisou a mandatária do Palmeiras.