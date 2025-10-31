Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ônibus da base do Botafogo passa por via expressa durante tiroteio

Clube, porém, esclarece que funcionários estão bem e em segurança após veículo cruzar a Linha Amarela, com destino ao Estádio Nilton Santos
Um ônibus do Botafogo, que levava o time sub-17, passou pela Linha Amarela, nesta sexta-feira (31), durante uma troca de tiros, no local que é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O clube alvinegro esclareceu, em nota oficial, que a comissão técnica e os colaboradores estão bem e em segurança.

O Botafogo retornava de Nova Iguaçu, onde havia enfrentado o Vasco, pela Copa Rio. A delegação estava a caminho do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nesta semana, inclusive, o Botafogo cancelou todas as atividades das categorias de base em razão da megaoperação contra traficante do Comando Vermelho (CV), no Complexo do Alemão, na Penha. Foi a mais letal da história. A investida das forças policiais, na última terça (28), resultou em 132 mortos (quatro policiais) e 81 detidos. O crime organizado, em retaliação, interditou várias vias importantes da cidade. Na quarta-feira (29), contudo, a cidade havia retornado ao estágio 1, de normalidade.

O cronograma do time profissional, porém, não mudou. A equipe treinada por Davide Ancelotti seguiu realizando suas atividades no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, bairro na Zona Sudoeste e mais afastado do epicentro dos tumultos. O time volta a campo neste sábado (1), contra o Mirassol, fora de casa, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, antes de embarcar para o interior paulista, o ônibus da delegação fez uma pequena parada antes da Linha Amarela e não passou pelos distúrbios.

