Ônibus da base do Botafogo passa por via expressa durante tiroteio

Clube, porém, esclarece que funcionários estão bem e em segurança após veículo cruzar a Linha Amarela, com destino ao Estádio Nilton Santos

O Botafogo retornava de Nova Iguaçu, onde havia enfrentado o Vasco, pela Copa Rio. A delegação estava a caminho do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Um ônibus do Botafogo, que levava o time sub-17, passou pela Linha Amarela, nesta sexta-feira (31), durante uma troca de tiros, no local que é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O clube alvinegro esclareceu, em nota oficial, que a comissão técnica e os colaboradores estão bem e em segurança.

Nesta semana, inclusive, o Botafogo cancelou todas as atividades das categorias de base em razão da megaoperação contra traficante do Comando Vermelho (CV), no Complexo do Alemão, na Penha. Foi a mais letal da história. A investida das forças policiais, na última terça (28), resultou em 132 mortos (quatro policiais) e 81 detidos. O crime organizado, em retaliação, interditou várias vias importantes da cidade. Na quarta-feira (29), contudo, a cidade havia retornado ao estágio 1, de normalidade.

O cronograma do time profissional, porém, não mudou. A equipe treinada por Davide Ancelotti seguiu realizando suas atividades no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, bairro na Zona Sudoeste e mais afastado do epicentro dos tumultos. O time volta a campo neste sábado (1), contra o Mirassol, fora de casa, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, antes de embarcar para o interior paulista, o ônibus da delegação fez uma pequena parada antes da Linha Amarela e não passou pelos distúrbios.

