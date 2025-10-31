Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam neste sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no City Ground e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ambev encerra hegemonia de quase três décadas da Heineken na Champions Como chega o Nottingham Forest O Nottingham Forest definitivamente não conseguiu repetir as boas atuações da última temporada em 2025/26. O time é o primeiro na zona de rebaixamento da Premier League, com cinco pontos em nove jogos até o momento, acima somente do West Ham e Wolves, com quatro e dois pontos, respectivamente. Além disso, são quatro derrotas consecutivas do Forest na Premier League e nem mesmo a chegada do técnico Sean Dyche melhorou o desempenho do time na competição. Para o jogo deste sábado, o Nottingham Forest segue com os desfalques dos laterais Ola Aina e Zinchenko, ambos lesionados.

Como chega o Manchester United Por outro lado, o United vive o seu melhor momento desde a chegada do técnico Rúben Amorim. O time vem de uma sequência de três vitórias na Premier League, diante do Sunderland, Liverpool e Brighton. Dessa maneira, os Red Devils subiram para o 6º lugar, com 16 pontos, empatados com o Manchester City, em 5º na tabela. A melhora de desempenho do United também está atrelada ao baixo número de jogadores no departamento médico do clube. Assim, o técnico Rúben Amorim terá somente o desfalque do zagueiro Lisandro Martínez, que ainda se recupera de lesão. NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER UNITED 10ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 01/11/2025, às 12h (de Brasília).

Local: City Ground, em Nottingham.

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo e Williams; Anderson e Douglas Luiz; Ndoye, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dalot; Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Darren England.

Auxiliares: Scott Ledger e Akil Howson.

VAR: Tim Robinson.