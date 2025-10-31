Neymar, Endrick e amistoso no Maracanã: os planos da Seleção para 2026

Neymar, Endrick e amistoso no Maracanã: os planos da Seleção para 2026Juan Santos, coordenador do Brasil, faz mistério sobre partida no estádio e quer que dupla tenha continuidade em seus times
Atual coodenador da Seleção Brasileira, Juan Santos revelou que há possibilidade do Brasil fazer um amistoso antes da realização da Copa do Mundo. A ideia, aliás, partiu do técnico Carlo Ancelotti. O jogo seria para unir a torcida aos jogadores e colocar ânimo em busca do hexacampeonato do mundo.
“Ainda estamos discutindo isso e elaborando a programação para a Copa do Mundo, mas existe essa possibilidade. Não posso te falar hoje quanto é o percentual de chances de acontecer, mas é uma coisa que o Mister também gostaria”, disse Juan ao “Toca e Passa”, videocast do Globo.
Além disso, Juan Santos foi questionado a respeito de um possível retorno de Neymar e Endrick à Seleção. Enquanto o camisa 10 do Santos sofre com as lesões, a joia está sem espaço no Santiago Bernabéu e pode reforçar o Lyon.
“Espero que o Neymar consiga, principalmente na parte física, voltar bem para ter uma sequência de jogos e voltar (a desempenhar) no nível dele. É claro que não depende de mim, não faço a convocação. Mas o próprio treinador já deixou bem claro que se ele estiver nas condições que conhecemos, é um jogador de Copa do Mundo”.
“O Endrick é um jogador que o Mister conhece bem, porque estiveram juntos no Real Madrid. É um atacante com nível de seleção. (Mas) é sempre importante que um jogador tenha minutos e continuidade”, destacou Juan.
Por fim, na próxima segunda, às 15h, Ancelotti divulgará a lista de convocados para os amistosos da Seleção durante a data Fifa de novembro. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal. Já no dia 18, a Tunísia será a adversária.