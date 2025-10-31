Neymar, Endrick e amistoso no Maracanã: os planos da Seleção para 2026

Juan Santos, coordenador do Brasil, faz mistério sobre partida no estádio e quer que dupla tenha continuidade em seus times

“Ainda estamos discutindo isso e elaborando a programação para a Copa do Mundo, mas existe essa possibilidade. Não posso te falar hoje quanto é o percentual de chances de acontecer, mas é uma coisa que o Mister também gostaria”, disse Juan ao “Toca e Passa”, videocast do Globo.

Atual coodenador da Seleção Brasileira , Juan Santos revelou que há possibilidade do Brasil fazer um amistoso antes da realização da Copa do Mundo. A ideia, aliás, partiu do técnico Carlo Ancelotti. O jogo seria para unir a torcida aos jogadores e colocar ânimo em busca do hexacampeonato do mundo.

Além disso, Juan Santos foi questionado a respeito de um possível retorno de Neymar e Endrick à Seleção. Enquanto o camisa 10 do Santos sofre com as lesões, a joia está sem espaço no Santiago Bernabéu e pode reforçar o Lyon.

“Espero que o Neymar consiga, principalmente na parte física, voltar bem para ter uma sequência de jogos e voltar (a desempenhar) no nível dele. É claro que não depende de mim, não faço a convocação. Mas o próprio treinador já deixou bem claro que se ele estiver nas condições que conhecemos, é um jogador de Copa do Mundo”.

“O Endrick é um jogador que o Mister conhece bem, porque estiveram juntos no Real Madrid. É um atacante com nível de seleção. (Mas) é sempre importante que um jogador tenha minutos e continuidade”, destacou Juan.

Por fim, na próxima segunda, às 15h, Ancelotti divulgará a lista de convocados para os amistosos da Seleção durante a data Fifa de novembro. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal. Já no dia 18, a Tunísia será a adversária.