Neymar é relacionado para Santos x Fortaleza na Vila Belmiro

Camisa 10 tinha previsão de retorno para o dia 6 ou 9 de novembro, mas conseguiu acelerar o processo de recuperação

Neymar conseguiu antecipar seu retorno e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. O craque do Santos está relacionado pela comissão técnica do Peixe para encarar o Fortaleza, neste sábado (1), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 não atua desde 14 de setembro por lesão de grau 2 na coxa direita.

Inicialmente, o atacante tinha previsão para retornar entre os dias 6 e 9 de novembro para o jogo contra o Palmeiras ou Flamengo. No entanto, ele conseguiu acelerar o processo de recuperação da lesão.

O camisa 10 treinou com os companheiros na tarde desta sexta-feira. Mesmo sem estar 100%, Neymar tem o desejo de atuar pelo menos 15 minutos em duelo decisivo contra a zona de rebaixamento. A comissão técnica do Santos avaliou e, assim, relacionou o jogador para o duelo.

De toda maneira, ele vai iniciar o duelo no banco de reservas e deve ser acionado por Juan Pablo Vojvoda no segundo tempo. O duelo, aliás, é crucial para o Santos se distanciar do Z4. Afinal, a equipe ocupa o 16º lugar com 32 pontos, apenas um a mais em relação ao Vitória, que tem um jogo a mais em relação aos paulistas.

Apesar da presença neste sábado, a tendência é que o jogador não atue na próxima rodada, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Afinal, o gramado sintético é fator de risco no processo de recuperação muscular.