Mirassol x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragemDuelo coloca frente a frente dois postulantes por vaga na próxima Libertadores. No primeiro turno, no Rio, deu empate: 3 a 3
Em duelo de times que almejam participar da próxima Copa Libertadores, Mirassol e Botafogo medem forças neste sábado (1), no Maião, interior paulista, pela rodada 31 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, horário de Brasília.
O Mirassol é o quarto colocado do Brasileirão, deixando o país boquiaberto, com 55 pontos. O Glorioso, por sua vez, é o sétimo lugar, com 47.
Onde assistir?
O Premiere (no pay-per-view) transmite a partida.
Como chega o Mirassol?
Sensação desta edição do Campeonato Brasileiro, o Mirassol chega ao embate contra o Botafogo com muita moral, principalmente por ainda não ter sido derrotado em seus domínios no torneio nacional. A equipe ainda belisca uns pontos importantes para se consolidar no G4.
Sobre o time que vai a campo, o veterano Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não está à disposição do técnico Rafael Guananes. Felipe Jonatan assume a vaga na lateral esquerda. Em contrapartida, o meia Yago Felipe, que cumpriu suspensão na rodada anterior, aparece como novidade. O meia, todavia, deve figurar no banco de reservas.
Esperança de gols, Da Costa está apto para formar entre os 11. O centroavante do Leão atuou meio tempo no último fim de semana, contra o Sport. Neste fim de semana, ele tem grande chance de substituir Renato Marques.
Como chega o Botafogo?
Rivalidade à parte, a final da Libertadores entre brasileiros foi uma boa notícia para o Botafogo. Afinal, abriu um G7 que manteve o Mais Tradicional na zona de classificação para a próxima competição internacional. Mas o Glorioso não pode depender de terceiros nesta disputa.
O Glorioso chega ao duelo com baixas de última hora, algo que tornou-se frequente neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desta vez, são três: o meia Savarino, com ausência por alteração clínica, o atacante Tucu, fora por uma lesão muscular na panturrilha direita, e o lateral-esquerdo Marçal, baixa por conta de uma contusão muscular na panturrilha esquerda. Os dois últimos retornam somente em duas semanas.
O trio se junta a outros jogadores fora da temporada por lesão, como Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Barrera (meia), Montoro (meia) e Nathan (atacante). Martins, ponta, também está fora, contudo, ainda joga em 2025. São, portanto, muitos problemas físicos para a comissão técnica de Davide Ancelotti resolver até a última jornada do Brasileirão.
MIRASSOL x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Data e hora: 1/11/2025, às 18h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles; Newton, Freitas e Danilo; Santi, Jeffinho e Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
MIRASSOL: Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura, Danielzinho e Marques; Negueba, Alesson e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes
Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.