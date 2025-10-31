Mirassol x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo coloca frente a frente dois postulantes por vaga na próxima Libertadores. No primeiro turno, no Rio, deu empate: 3 a 3 / Crédito: Jogada 10

Em duelo de times que almejam participar da próxima Copa Libertadores, Mirassol e Botafogo medem forças neste sábado (1), no Maião, interior paulista, pela rodada 31 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, horário de Brasília. O Mirassol é o quarto colocado do Brasileirão, deixando o país boquiaberto, com 55 pontos. O Glorioso, por sua vez, é o sétimo lugar, com 47.

Onde assistir? O Premiere (no pay-per-view) transmite a partida. Como chega o Mirassol? Sensação desta edição do Campeonato Brasileiro, o Mirassol chega ao embate contra o Botafogo com muita moral, principalmente por ainda não ter sido derrotado em seus domínios no torneio nacional. A equipe ainda belisca uns pontos importantes para se consolidar no G4. Sobre o time que vai a campo, o veterano Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não está à disposição do técnico Rafael Guananes. Felipe Jonatan assume a vaga na lateral esquerda. Em contrapartida, o meia Yago Felipe, que cumpriu suspensão na rodada anterior, aparece como novidade. O meia, todavia, deve figurar no banco de reservas. Esperança de gols, Da Costa está apto para formar entre os 11. O centroavante do Leão atuou meio tempo no último fim de semana, contra o Sport. Neste fim de semana, ele tem grande chance de substituir Renato Marques.

Como chega o Botafogo? Rivalidade à parte, a final da Libertadores entre brasileiros foi uma boa notícia para o Botafogo. Afinal, abriu um G7 que manteve o Mais Tradicional na zona de classificação para a próxima competição internacional. Mas o Glorioso não pode depender de terceiros nesta disputa. O Glorioso chega ao duelo com baixas de última hora, algo que tornou-se frequente neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desta vez, são três: o meia Savarino, com ausência por alteração clínica, o atacante Tucu, fora por uma lesão muscular na panturrilha direita, e o lateral-esquerdo Marçal, baixa por conta de uma contusão muscular na panturrilha esquerda. Os dois últimos retornam somente em duas semanas. O trio se junta a outros jogadores fora da temporada por lesão, como Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Barrera (meia), Montoro (meia) e Nathan (atacante). Martins, ponta, também está fora, contudo, ainda joga em 2025. São, portanto, muitos problemas físicos para a comissão técnica de Davide Ancelotti resolver até a última jornada do Brasileirão.