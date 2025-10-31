Mbappé desbanca Gyokeres por causa do peso dos gols e recebe Chuteira de Ouro

Mbappé desbanca Gyokeres por causa do peso dos gols e recebe Chuteira de OuroCamisa 10 do Real Madrid marcou 31 vezes na edição passada da La Liga e levou a premiação da empresa European Sports Media (ESM)
O francês Kylian Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro, prêmio da empresa European Sports Media (ESM), que anualmente exalta o principal goleador do futebol europeu por temporada. Afinal, vale lembrar que o camisa 10 do Real Madrid foi o artilheiro da edição 2024/24 de La Liga, com 31 tentos.
“Muito obrigado a todos, é um grande prazer receber a Chuteira de Ouro. É um momento importante para mim, é a primeira vez que ganho esse prêmio. Significa muito para mim como atacante, mas tenho que agradecer primeiramente aos meus companheiros, porque todos vieram aqui. Muito obrigado por virem e por todos os momentos”, afirmou o jogador, artilheiro do Espanhol 2025/26, com 11 gols em 10 jogos.
“Graças a eles pude alcançar a melhor versão de Kylian e ajudar o Real Madrid a ganhar tudo que espera ganhar nesse ano. Temos um grupo incrível, e espero que ganhemos muitos prêmios neste ano porque o mais importante são os prêmios coletivos. Acredito que com todos que estão aqui poderemos ganhar muitas coisas”, acrescentou.
Pesos diferentes
O sueco Gyokeres, que atualmente defende as cores do Arsenal, até fez mais gols do que Mbappé na temporada passada, 38 no Campeonato Português com a camisa do Sporting. No entanto, o peso dos gols é diferente aos olhos da European Sports Media.
Isso porque tentos nas ligas nacionais de Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha têm peso dois. Por outro lado, os anotados em ligas ranqueadas entre a sexta e a 20ª posição da Europa valem 1,5 ponto, o que dificultou a vida do sueco. O egípcio Salah, com 29 gols e 58 pontos, fechou o pódio da Chuteira de Ouro.
“É um grandíssimo prazer jogar no Real Madrid, todo mundo sabe que foi meu sonho de criança. Agora estou aqui, espero voltar a ganhar esse tipo de coisa por muitos anos e dar alegria a todos os torcedores do Real Madrid, que sempre me dão carinho desde o primeiro e até mesmo antes quando eu estava no Monaco e no Paris”, frisou.
“Um grande dia, espero que sigamos assim como equipe, porque o mais importante é a equipe. Sem todos esses jogadores de alto nível que estou vendo, seria impossível ganhar esse prêmio. Pode ser tão forte, mas sem um time, sem jogadores ao seu lado, sem um staff e sem uma torcida você não pode ganhar esse prêmio. Quero agradecer a todos do clube, médicos, staff e todas as pessoas que me ajudam dentro e fora de campo. Espero ganhar outra vez, quem sabe no próximo ano (risos). Muito obrigado a todos”, concluiu.
