Mbappé desbanca Gyokeres por causa do peso dos gols e recebe Chuteira de Ouro

“Muito obrigado a todos, é um grande prazer receber a Chuteira de Ouro. É um momento importante para mim, é a primeira vez que ganho esse prêmio. Significa muito para mim como atacante, mas tenho que agradecer primeiramente aos meus companheiros, porque todos vieram aqui. Muito obrigado por virem e por todos os momentos”, afirmou o jogador, artilheiro do Espanhol 2025/26, com 11 gols em 10 jogos.

O francês Kylian Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro , prêmio da empresa European Sports Media (ESM), que anualmente exalta o principal goleador do futebol europeu por temporada. Afinal, vale lembrar que o camisa 10 do Real Madrid foi o artilheiro da edição 2024/24 de La Liga, com 31 tentos.

“Graças a eles pude alcançar a melhor versão de Kylian e ajudar o Real Madrid a ganhar tudo que espera ganhar nesse ano. Temos um grupo incrível, e espero que ganhemos muitos prêmios neste ano porque o mais importante são os prêmios coletivos. Acredito que com todos que estão aqui poderemos ganhar muitas coisas”, acrescentou.

Pesos diferentes

O sueco Gyokeres, que atualmente defende as cores do Arsenal, até fez mais gols do que Mbappé na temporada passada, 38 no Campeonato Português com a camisa do Sporting. No entanto, o peso dos gols é diferente aos olhos da European Sports Media.

Isso porque tentos nas ligas nacionais de Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha têm peso dois. Por outro lado, os anotados em ligas ranqueadas entre a sexta e a 20ª posição da Europa valem 1,5 ponto, o que dificultou a vida do sueco. O egípcio Salah, com 29 gols e 58 pontos, fechou o pódio da Chuteira de Ouro.