Liverpool x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado, 1º de novembro, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola em Anfield Road e coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos opostos na competição.

Como chega o Liverpool

Atual campeão da Premier League, o Liverpool vive seu pior momento sob o comando do técnico Arne Slot e perdeu seis dos últimos sete jogos disputados, somando todas as competições, sendo quatro seguidos no Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o time caiu para a 7ª posição, com os mesmos 15 pontos que tinha em 20 de setembro, quando venceu pela última vez na Premier League.

Além disso, o momento ruim da equipe também se dá por conta do número de lesões. Isto porque o goleiro Alisson, o lateral Frimpong, o zagueiro Leoni, o volante Bajcetic e o atacante Isak, todos lesionados, seguem fora de combate. Porém, a boa notícia fica por conta do retorno do volante Gravenberch, confirmada pelo próprio treinador.