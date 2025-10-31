Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leila surpreende em coletiva de Abel, protagoniza cena marcante e deixa mensagem emocionante

Presidente do Palmeiras afirma, sem pestanejar, que português é o maior técnico da história do clube
Durante a coletiva após a classificação histórica do Palmeiras para a final da Libertadores, a presidente Leila Pereira surpreendeu ao interromper o técnico Abel Ferreira para prestar uma homenagem.. Visivelmente emocionada, ela destacou a importância do momento e exaltou o treinador português.

“Posso interromper um minutinho. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem sabe o que ele faz, sabe o que ele fala. Ele disse: ‘Leila, hoje será uma noite histórica, mágica’. E realmente. Abel, obrigada”, disse Leila Pereira, antes de afirmar sem pestanejar:

“É o maior técnico da história do Palmeiras. Ele sabe disso. Sempre o apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis”.

A presidente também fez questão de expressar sua profunda gratidão pelo trabalho de Abel desde que assumiu o comando do clube em 2021.

“Abel, falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que é e a tudo que proporcionou a mim e aos milhões de torcedores… Isso não tem preço. Seremos eternamente gratos. Obrigada, Abel, realmente você tinha razão, foi uma noite mágica”, concluiu Leila.

