Leila surpreende em coletiva de Abel, protagoniza cena marcante e deixa mensagem emocionante

Presidente do Palmeiras afirma, sem pestanejar, que português é o maior técnico da história do clube / Crédito: Jogada 10

Durante a coletiva após a classificação histórica do Palmeiras para a final da Libertadores, a presidente Leila Pereira surpreendeu ao interromper o técnico Abel Ferreira para prestar uma homenagem.. Visivelmente emocionada, ela destacou a importância do momento e exaltou o treinador português. “Posso interromper um minutinho. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem sabe o que ele faz, sabe o que ele fala. Ele disse: ‘Leila, hoje será uma noite histórica, mágica’. E realmente. Abel, obrigada”, disse Leila Pereira, antes de afirmar sem pestanejar: