LA Galaxy quer a permanência de Matheus Nascimento, do Botafogo, em 2026; entenda

O Los Angeles Galaxy divulgou um boletim sobre o elenco para a temporada de 2026. Assim, no documento, o clube dos Estados Unidos informou que tem conversas em andamento com o Botafogo pela permanência de Matheus Nascimento, emprestado até o fim de 2025. Atualmente, o atacante, de 21 anos, soma 28 partidas, com seis gols e três assistências. Os bons números deixaram uma ótima impressão e a tendência é que permaneça por mais tempo em solo norte-americano.

Matheus Nascimento surgiu como uma das principais joias da base do Botafogo nos últimos anos. O atacante estreou com apenas 16 anos, porém nunca conseguiu se firmar no time principal do Glorioso. Além disso, o Alvinegro tem outros jogadores emprestados. Entre eles, Rwan Cruz, que atualmente atua pelo Real Salt Lake (EUA), assim como Elias Manoel, Kayke, Yarlen, assim como o volante Patrick de Paula. Outros nomes são Diego Hernández, JP Galvão, Lucas Halter, Luís Oyama, Matias Segovia, Raí, entre outros. Dessa forma, o Botafogo volta a campo, neste sábado (1), às 18h (de Brasília) para enfrentar o Mirassol. O confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no estádio Maião.

Por fim, a equipe carioca é o atual sétimo colocado da tabela, com 47 pontos somados. Assim, o time está empatado com o arquirrival Fluminense, porém fica atrás na classificação por causa do número de vitórias (14 x 13). Jogadores emprestados pelo Botafogo Diego Hernández, meia – Remo (até 30/06/2026)

Elias Manoel, atacante – Santa Clara-POR (até 30/06/2026)

Felipe Vieira, meia – Confiança-SE (até 30/10/2025)

Huguinho – RWDM Brussels-BEL (até 30/06/2026)

Igo Gabriel, goleiro – Figueirense-SC (até 30/11/2025)

JP Galvão, meia – Guarani (até 30/11/2025) Kaiky Silva, atacante – Laguna-RN (até 31/08/2026)

Kauan Lindes, meia – Athletic-MG (até 31/03/2026)

Kauê Leonardo, defensor – Ferroviário-CE (até 30/11/2025)

Kawan, zagueiro – Remo (até 31/12/2025)

Kayke, atacante – Fortaleza (até 30/06/2026)

Lucas Halter, zagueiro – Vitória (até 31/12/2025)

Luís Oyama, meia – Novorizontino (até 31/12/2025)

Matheus Nascimento, atacante – Los Angeles Galaxy-EUA (até 31/12/2025)

Matias Segovia, atacante – RWDM Brussels-BEL (até 30/06/2026)

Patrick de Paula, volante – Estoril Praia-POR (até 30/06/2026)

Paulo Gustavo, defensor – Coimbra-MG (até 31/01/2026)

Rafael Porfírio, atacante – Atlético-GO (até 30/01/2026)

Raí, meia – Volta Redonda (até 30/11/2025)

Rwan Cruz, atacante – Real Salt Lake-EUA (até 30/06/2026)

Vitinho Lopes, atacante – Volta Redonda (até 30/11/2025)

Vitor Marinho, defensor – Ypiranga-RS (até 15/11/2025)

Yarlen, atacante – Tondela-POR (até 30/06/2026)

