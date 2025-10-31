Jornais europeus se rendem a virada do Palmeiras na Libertadores: ”Épico”

Após reverter derrota por 3 a 0 e golear a LDU, Verdão avança à final da competição continental e recebe elogios da imprensa estrangeira

Contudo, a façanha do Verdão não ficou restrita ao Brasil e ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol ”Ás” classificou o resultado como um “feito histórico” e exaltou o desempenho coletivo da equipe, especialmente de Allan e Vitor Roque.

O Palmeiras viveu uma noite para eternizar no Allianz Parque. Afinal, nesta quinta-feira (30/10), o time de Abel Ferreira protagonizou uma virada histórica e garantiu vaga na final da Libertadores ao vencer a LDU por 4 a 0 , revertendo a derrota por 3 a 0 sofrida em Quito, no jogo de ida. Assim, o adversário na decisão será o Flamengo, que também confirmou presença na grande final.

“Será difícil para qualquer um esquecer este confronto da Copa Libertadores. O Palmeiras protagonizou uma virada histórica após sofrer uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida. O Verdão goleou o LDU por 4 a 0 e garantiu sua vaga na final do torneio com uma exibição de pura força e convicção. Allan foi o destaque, Vítor Roque participou de dois dos gols e Veiga marcou os dois últimos”, escreveu o jornalista Juan Lopesino.

Já em Portugal, o tradicional A Bola classificou o triunfo palmeirense como “épico” e destacou a confiança do técnico Abel Ferreira antes da partida.

“Depois do desastre na altitude de Quito, no Equador, na primeira mão, em que perdeu por 3 a 0, o Verdão tinha uma montanha enorme para escalar no Allianz Parque. Se havia um time que podia fazer era o Palmeiras, tinha avisado o treinador português, e foi mesmo o que aconteceu. Incrível. Memorável!”, destacou o periódico português.

Uma das noites mais marcantes do Palmeiras

Assim, o Palmeiras chega à final reforçando sua fama de equipe copeira sob o comando de Abel Ferreira, que alcança sua terceira decisão de Libertadores em cinco anos de clube. O técnico, que completou justamente nesta quinta-feira cinco anos à frente do Verdão, celebrou o resultado como “uma das noites mais marcantes da história do clube”.