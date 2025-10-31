João Schmidt evita falar sobre volta de Neymar e pede Santos focado contra o Fortaleza

Volante concedeu entrevista coletiva nesta sexta, véspera do confronto contra o Laion, e falou sobre possível volta do camisa 10 / Crédito: Jogada 10

A volta de Neymar aos campos segue como um dos principais assuntos do Santos. A data para o camisa 10 retornar ainda é uma incógnita, apesar dos rumores de que ele possa ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo deste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, véspera do duelo contra o Laion, o volante João Schmidt concedeu entrevista coletiva. No entanto, o jogador não deu pistas se Neymar estará, ao menos, no banco de reservas. Mas indicou que o retorno deve ocorrer em breve.

“Sinceramente, eu não sei quando ele estará disponível, se ele vai para o jogo ou não. Eu sei que a gente vem conversando, que ele vem se sentindo bem, que ele quer ajudar, estar em campo logo. Tem saudade disso. Ele está se sentindo bem e tenho certeza que logo ele volta para nos ajudar”. O duelo deste sábado pode ser considerado direto contra o rebaixamento. Afinal, uma vitória faz o Fortaleza encostar no Peixe na tabela de classificação. Por outro lado, o Santos abriria oito pontos em relação ao adversário com um triunfo. Assim, Schmidt acredita que a equipe precisa ter paciência para superar o Laion na Vila. “Esses jogos contra times que estão na parte de baixo da tabela, quando eles jogam fora, vêm muito atrás. Isso atrapalha. A ansiedade de fazer o gol, sair na frente, isso vai atrapalhando conforme o jogo. Sabemos que precisamos sair com a vitória, mas temos que ter paciência. Não vai ser 6 a 0. Temos que ter paciência para controlar o jogo e na hora certa sair o gol”. Volante do Santos fala da relação de Vojvoda com o Fortaleza O volante falou ainda sobre a relação do técnico Vojvoda com o Fortaleza. Para o jogador, o Peixe pode tirar proveito pelo fato de o treinador conhecer bem o elenco adversário.

“Ajuda muito. Ele conhece o clube, os jogadores. Sabe como cada um joga e se comporta dentro de campo. Espero que seja pé quente no primeiro jogo contra o Fortaleza e a gente saia com a vitória”. Para o jogo na Vila, João Schmidt falou que o Santos precisa se impor e voltar a ter bons resultados dentro de seu estádio. “Eu gosto muito de jogar na Vila Belmiro. Continua sendo nossa arma. Nós não vivemos um bom momento. Dentro ou fora de casa não alcançamos os resultados. Não dá para falar que a Vila não é nossa arma. No ano nós fizemos pouco. Eu gosto da Vila. Quando joguei contra foi difícil. A favor sempre é positivo. São nove finais, cinco jogos em casa e vamos usar essa arma que é a Vila Belmiro e que eu gosto muito”, declarou.