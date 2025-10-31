Hércules deve desfalcar o Fluminense contra o Ceará

Além da possível ausência do volante, Zubeldía também não terá Bernal e Lucho Acosta, suspensos; veja provável escalação / Crédito: Jogada 10

O volante Hércules tende a ser desfalque do Fluminense contra o Ceará, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O jogador, que saiu de campo com dores na coxa na última quarta-feira, não participou das atividades desta sexta-feira (31). A informação é do “ge”. Com isso, o técnico Luis Zubeldía vai proporcionar mudanças no setor de meio-campo. Sem o volante, Otávio tende a substituir o jogador, já que Facundo Bernal levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Apesar disso, Nonato deve voltar aos relacionados e também vira opção, mesmo não tendo oportunidades com Zubeldía.