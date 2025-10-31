Hércules deve desfalcar o Fluminense contra o Ceará

Hércules deve desfalcar o Fluminense contra o CearáAlém da possível ausência do volante, Zubeldía também não terá Bernal e Lucho Acosta, suspensos; veja provável escalação
O volante Hércules tende a ser desfalque do Fluminense contra o Ceará, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O jogador, que saiu de campo com dores na coxa na última quarta-feira, não participou das atividades desta sexta-feira (31). A informação é do “ge”.
Com isso, o técnico Luis Zubeldía vai proporcionar mudanças no setor de meio-campo. Sem o volante, Otávio tende a substituir o jogador, já que Facundo Bernal levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Apesar disso, Nonato deve voltar aos relacionados e também vira opção, mesmo não tendo oportunidades com Zubeldía.
Além da ausência de Bernal por suspensão, Lucho Acosta também está na mesma situação e não enfrenta o Vozão. Desta maneira, Lima é o principal substituto do argentino. Ganso, afinal, ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda. Com isso, Zubeldía tem a possibilidade de acionar Lezcano, que pode ficar como opção no banco de reservas.
A provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Otávio (Nonato), Martinelli e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.
Por fim, o Fluminense é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Se vencer o Ceará, pode ultrapassar o Bahia e entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O rival recebe o Bragantino na Arena Fonte Nova nesta rodada.