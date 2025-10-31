Guirassy garante vitória do Dortmund sobre o Augsburg no Alemão

O Dortmund venceu o Augsburg por 1 a 0, nesta sexta-feira (31), na WWK Arena, em Augsburgo, na partida de abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão, e vai dormir na vice-liderança. Mesmo fora de casa, o Borussia segurou a pressão e o atacante Serhou Guirassy marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo.

Dessa maneira, o Dortmund subiu para a segunda posição, com 20 pontos, quatro a menos que o líder Bayern de Munique, única equipe com 100% de aproveitamento nesta edição da Bundesliga. Agora, o time vai secar o RB Leipzig e o Stuttgart, terceiro e quarto colocados, respectivamente, no decorrer desta 9ª rodada.

Por outro lado, o Augsburg chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Alemão. Assim, o time segue com sete pontos em nove jogos e liga o alerta para a zona de rebaixamento. Isto porque o Augsburg, na 15ª posição, tem somente três pontos a mais que o Heidenheim, que abre a degola em 17º e penúltimo lugar.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (31/10)

Augsburg 0x1 Borussia Dortmund

Sábado (1/11)

RB Leipzig x Stuttgart – 11h30

Heidenheim x Eintracht Frankfurt – 11h30

Union Berlin x Freiburg – 11h30

Mainz 05 x Werder Bremen – 11h30

St. Pauli x Borussia Monchengladbach – 11h30

Bayern de Munique x Leverkusen – 14h30

Domingo (2/11)

Colônia x Hamburg – 11h30

Wolfsburg x Hoffenheim – 13h30

*Horários de Brasília.