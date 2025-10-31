Guirassy garante vitória do Dortmund sobre o Augsburg no Alemão

Guirassy garante vitória do Dortmund sobre o Augsburg no AlemãoBorussia assume vice-liderança provisória da Bundesliga e fica a quatro pontos do líder Bayern de Munique após triunfo fora de casa
O Dortmund venceu o Augsburg por 1 a 0, nesta sexta-feira (31), na WWK Arena, em Augsburgo, na partida de abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão, e vai dormir na vice-liderança. Mesmo fora de casa, o Borussia segurou a pressão e o atacante Serhou Guirassy marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo.
Dessa maneira, o Dortmund subiu para a segunda posição, com 20 pontos, quatro a menos que o líder Bayern de Munique, única equipe com 100% de aproveitamento nesta edição da Bundesliga. Agora, o time vai secar o RB Leipzig e o Stuttgart, terceiro e quarto colocados, respectivamente, no decorrer desta 9ª rodada.
Por outro lado, o Augsburg chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Alemão. Assim, o time segue com sete pontos em nove jogos e liga o alerta para a zona de rebaixamento. Isto porque o Augsburg, na 15ª posição, tem somente três pontos a mais que o Heidenheim, que abre a degola em 17º e penúltimo lugar.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão
Sexta-feira (31/10)
Augsburg 0x1 Borussia Dortmund
Sábado (1/11)
RB Leipzig x Stuttgart – 11h30
Heidenheim x Eintracht Frankfurt – 11h30
Union Berlin x Freiburg – 11h30
Mainz 05 x Werder Bremen – 11h30
St. Pauli x Borussia Monchengladbach – 11h30
Bayern de Munique x Leverkusen – 14h30
Domingo (2/11)
Colônia x Hamburg – 11h30
Wolfsburg x Hoffenheim – 13h30
*Horários de Brasília.